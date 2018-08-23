المقاومة تعثر على أسلحة وأنفاق غرب الدريهمي

المصدر: الحديدة - وكالات

تمكّنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة من تحرير مدرسة عائشة، غرب مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة، وعثرت بداخلها على مخزن أسلحة وذخائر وأنفاق مظلمة.

وقالت مصادر محلية بمدينة الدريهمي، إنّ اشتباكات اندلعت، أول من أمس، بين قوات الجيش الوطني وجيوب تابعة لميليشيا الحوثي التي كانت تتحصن في مدرسة عائشة في المربع الغربي لمدينة الدريهمي.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنّ قوات الجيش الوطني تمكّنت من قتل العناصر المتمترسة داخل المدرسة، وفرار عدد منهم، كما عثر مقاتلو الجيش الوطني على مخزن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر مختلفة، فضلاً عن العثور على أنفاق مظلمة داخل وخارج المدرسة والمناطق المجاورة للمدرسة، كانت تختبئ فيها عناصر الميليشيا.

إنسانياً، توفيت جريحة يمنية في الخوخة بعد أن نقلها الجيش الوطني إلى أحد مستشفيات الخوخة، جراء إصابتها بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل أربعة أيام.