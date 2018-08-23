تحذير أممي من تفشٍ جديد لوباء الكوليرا

المصدر: نيويورك - وكالات

حذّرت منظمة الأمم المتحدة، أمس، من موجة تفشٍ ثالثة لوباء الكوليرا في اليمن. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن استجابة الشركاء في مجال العمل الإنساني تهدف إلى تجنب تفشي الوباء على نطاق واسع في اليمن.

ولفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات نشرها موقع أخبار المنظّمة الأممية، إلى أن الأمم المتحدة قد حصنت خلال الفترة الماضية أكثر من 385 ألف شخص ضد الكوليرا في مقاطعات في محافظتي الحديدة وإب، مشيراً إلى أنّ الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية للماء والصرف الصحي والخدمات الصحية، بسبب الحرب.

واعتبر الناطق الأممي أنّ توفر تلك الخدمات حيوي لمنع تفشي وباء الكوليرا.

وحذّرت منظمة «أنقذوا الأطفال» الخيرية، في وقت سابق، من تفشي وباء الكوليرا. ووفقاً للأمم المتحدة، منذ أبريل من العام 2017 وقع أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة مشتبه فيها بوباء الكوليرا، وأكثر من 2300 وفاة مرتبطة بالوباء.