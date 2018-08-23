قيادات يمنية تتفقد أبطال الجيش في نهم

المصدر: صنعاء - وكالات

تفقّد رئيس دائرة العمليات الحربية اليمني، اللواء الركن خالد الأشول، ومدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السقلدي، ومدير دائرة المشاة العميد الركن حيدر محفل، ورئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون بدائرة التوجيه المعنوي العقيد يحيى الحاتمي، ومدير مديرية التوجيه والإرشاد بدائرة التوجيه المعنوي ناصر الجلال، أبطال الجيش الوطني المرابطين في المنطقة العسكرية السابعة بمديرية نهم شرق صنعاء.

ودعا المقاتلين إلى التحلي باليقظة والاستعداد الدائم لمواجهة كل طارئ وجديد، والانتقال إلى مستوى المستجدات والتطورات، والتمسك بروح العقيدة الوطنية وأهداف الثورة اليمنية المباركة، وبمستوى عالٍ من التحصين الفكري والثقافي ضد الفكر الطائفي الدخيل الذي يحاول من خلاله إحياء كل النعرات المذهبية والولاءات الضيقة .

إلى ذلك، قام نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بهيئة الأركان العامة، اللواء الركن موفق منصر، بزيارات ميدانية تفقدية لمنتسبي أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف.