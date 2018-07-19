هادي: لولا التحالف لكُنّا مثل الصومال

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

شدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أنه لولا تدخّل التحالف، «لكانت هناك حرب أهلية في اليمن أطول من الحرب الأهلية في الصومال».



وأكد الرئيس اليمني أن جهود هزيمة الحوثيين لم تصل إلى طريق مسدود، قائلاً إنه لم يندم على الاستعانة بالتحالف بقيادة السعودية للتدخّل عسكرياً في اليمن.



وأوضح هادي، في لقاء مع «بي بي سي» من مدينة عدن، أن عملية «عاصفة الحزم» للتحالف من أنجح القرارات التي تم اتخاذها في العالم العربي.



من جهة ثانية صدّت المقاومة اليمنية المشتركة ثلاث هجمات كبيرة للميليشيا في الساحل الغربي وصعدة أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين.

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