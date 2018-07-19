مساعدات إماراتية للأسر الفقيرة في الضالع وشبوة

المصدر: شبوة، الضالع - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية على الأسر الفقيرة في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة ومناطق في محافظة الضالع، وذلك في إطار دعم ومساعدة الأشقاء في اليمن من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية على الأسر الفقيرة في مناطق الشريط الصحراوي بمديرية ميفعة. وتضمنت المساعدات مئات السلال التي تضم مكونات غذائية أساسية لأهالي منطقة طبق والقرى المجاورة في لفتة إنسانية من أجل التخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، سلطان النعيمي، حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين والأسر الفقيرة، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لمحافظة شبوة مستمرة في تلبية حاجات الناس من المواد الغذائية.

من جانبهم أعربت الأسر المستفيدة من المساعدات عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، مثمنة جهود ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.

فريق «الهال» خلال توزيع السال الغذائية | وام

600 سلة

في السياق، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 600 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والعائلات المتضررة في قرى العرايف والوعرة والبجح وفي عدة مناطق بمديرية الضالع في محافظة الضالع وذلك للتخفيف من وطأة معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

أشرف على توزيع السلال - في ساحة مبنى المحافظة - وكيل محافظة الضالع، نبيل العفيف، ومدير عام مكتب المحافظ، محمد فضل إسماعيل.

وعبر وكيل المحافظة عن تقديره لما تقدمه دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من دعم إنساني وإغاثي للأهالي والسكان الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود والفئات المختلفة بحسب الحاجة.

وثمن الجهود التي تبذلها هيئة الهلال في المناطق والمديريات المحررة في محافظة الضالع وباقي المحافظات الأخرى من خلال الدعم الإغاثي والإنساني التي تقدمه بمناسبة عام زايد 2018.

من جهته، عبر المستفيدون من تلك المساعدات عن سعادتهم البالغة وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وحكومة وشعب دولة الإمارات على ما يقدمونه من دعم إنساني لإنقاذ أبناء المحافظة التي تعاني من شح الموارد ومن كارثة إنسانية قد تحل بهم نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية والإنسانية وبسبب الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني.