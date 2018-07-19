هادي يشيد بتضحيات الإمارات والسعودية

المصدر: عدن - البيان

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتضحيات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في سبيل انتصار الشرعية على ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وخلال استقباله في عدن قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض سعيد الأحبابي، ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد، والوفد المرافق لهما، أشاد الرئيس هادي بجهودهم ومواقفهم المشرفة وتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في ميادين الشرف والبطولة جنبا إلى جنب مع أشقائهم في من أبناء الشعب اليمني.

وثمن هادي مواقف لخوانه في قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود.

وحذر الرئيس اليمني من مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الارهابية التي لا تزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الإيراني المستهدف لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة، مؤكداً وحدة الهدف والمصير المشترك لليمن ودول والمنطقة.

من جهته عبر قائد قوات التحالف العربي ونائبه عن سرورهم باللقاء مؤكدين وحدة الأهداف التي يعمل الجميع من اجلها وقدم في سبيلها التضحيات لنصرة اليمن وشرعيته الدستورية وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق المحررة، وأكدوا بذل العمل المتواصل لتحقيق الهدف وهزيمة العدو والذي يتجسد في مختلف الجبهات والمواقع مع أبطال الجيش الوطني.

دور عدن

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاءً موسعاً ضم عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات والمرأة والشباب بمحافظة عدن.

وأشار هادي إلى أن مخرجات الحوار الوطني الشامل أولت خصوصية لعدن لتعيد لها مكانتها بل والارتقاء بها لتنافس من خلال موقعها وكوادرها وإرثها الإيجابي الثري البناء واقع المدينة وبناء الإنسان.