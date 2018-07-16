الإمارات تغيث الحديدة بإسقاط جوي للمساعدات

المصدر: Ⅶ عدن، الحديدة، الرياض - البيان، وكالات

نفذت قوات التحالف العربي، أمس، عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين، وذلك عبر استخدام المظلات، والتي تستخدم تقنية جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات.

وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 13 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية، والتي تم إسقاطها، واستفاد منها أكثر من 1700 يمني.

ميدانياً، بدأ الجيش اليمني، بدعم من التحالف، الدخول إلى مديرية حرض في حجة، لتحريرها من ميليشيا الحوثي، كما شنّ هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي في برط العنان شمال غربي الجوف، بينما قُتل 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي في غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات لهم في المزارع الواقعة بين مديريتي التحيتا وزبيد في الحديدة.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير عدة مواقع في جبال الرُبعة القريبة من مديرية الحشوة شرق صعدة.



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