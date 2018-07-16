«الهلال الأحمر» توزّع 800 سلة غذائية على أهالي أبين

المصدر: أبين-وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس 800 سلة غذائية في قرى ومناطق ووديان مديرية خنفر في محافظة أبين، وذلك في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء في المناطق المحررة.

وقال خالد إبراهيم عمر منسق الهيئة في المحافظة إن عملية توزيع السلال الغذائية تأتي كحلقة في سلسلة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة لإغاثة الأشقاء في اليمن عبر ذراعها الإنساني المتمثل في هيئة الهلال الأحمر.

التزام ثابت

وفي هذا الصدد، شدد على التزام الهيئة بالمزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية التي من شأنها مساعدة السكان على تجاوز هذه الظروف والتخفيف من معاناتهم الحياتية عبر توفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية. وأشار إلى أن عملية توزيع السلال الغذائية ستشمل عدداً من التجمعات السكانية في مديرية خنفر وسيستفيد منها المئات في مناطق القرنعة والنوبة الخاملة والنش والمسيمير ووادي القرنعة إضافة إلى مدينة جعار وضواحيها حيث سيستفيد منها نحو 2500 شخص.

شكر وامتنان

من ناحيتهم، عبر المستفيدون في مناطق النوبة ووادي القرنعة عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للدعم الإماراتي المتواصل تجاههم ودوره في دعمهم لتلبية متطلبات الحياة الضرورية ما كان له الأثر الكبير في تخــفيف الأعباء عنهم وتيسير أوضاعهم.

700

جرى أمس بمدينـة الوردي السكنية بمنطقة صَبِر بمــــديرية تُبَن بمحــافظة لحج، توزيع سلال غذائية لـ 700 أسرة نازحة من الحرب من محافظتي تعز والحديدة.

وأشار رئيس لجنة الطوارئ والإيواء بالمحافظة عمر الصماتي، إلى أن المساعدات مقدمة من المانحين بإشراف فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة، وشـــملت الأسر النازحة التي لم تتسلم مخصصها منها في السابق لحج - سبأ نت

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دشّن وكيلا محافظة أرخبيل سقطرى رائد الجريبي، والعميد ركن صالح علي أمس، تسليم 4 أطقم أمنية لشرطة المحافظة مقدمة من وزارة الداخلية.

واشاد الوكيل الجريبي بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومتابعتها الدائمة لأهم احتياجات الشرطة في المحافظة لتقوم بدورها في حفظ أمن واستقرار المحافظة.

وأكد الجريبي حرص السلطة المحلية في المحافظة على تقديم أهم احتياجات الشرطة بما يضمن القيام بواجبها الأمني والرقابي على مستوى المحافظة.

من جانبه، أشار مدير عام شرطة المحافظة العميد علي الرجدهي أن هذا الدفعة من الاطقم ستساهم في مساندة جهود رجال الشرطة لتأدية واجبهم الأمني. سقطرى - سبأ نت