معركة تحرير حرض في أشدها والشرعية تتقدم في صعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تلقّت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على مختلف الجبهات، في وقت بدأ الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، الدخول إلى مديرية حرض في حجة، لتحريرها من ميليشيا الحوثي، كما شنّ هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف، بينما قُتل 40 عنصراً من ميليشيا الحوثي في غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات لهم في المزارع الواقعة بين مديريتي التحيتا وزبيد في محافظة الحديدة.



وبدأت عملية دخول حرض باستهداف طيران التحالف عدداً من المواقع العسكرية الحوثية. وأفاد مصدر ميداني عسكري بأن المعركة لا تزال في أشدها، وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، مع مساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران. كما أشار المصدر إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين التي سهّلت عملية تقدم الجيش اليمني والتحالف عبر محاور عدة.



خسائر كبيرة



ويأتي هذا التقدم الميداني إلى جانب تلقي ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة على مختلف الجبهات مع مواصلة وحدات أخرى من الجيش اليمني التقدم نحو عمق محافظة صعدة من مديرية الظاهر غربي المحافظة ومديرية باقم في شماليها، بعد أن وصلت هذه القوات إلى مشارف مركز المديرية، في حين تقدمت وحدات عسكرية من محافظة الجوف، ووصلت إلى أطراف محافظة صعدة، بالتزامن مع مواصلة قوات الجيش في مديرية كتاف التقدم نحو مركز المحافظة.



وشنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات، استهدفت مواقع الميليشيا في مديرية الحالي بمدينة الحديدة في منطقة كيلو 16، المدخل الشمالي للمدينة باتجاه صنعاء.

وحسب مصادر محلية، استهدفت الغارات مواقع عسكرية للميليشيا في منطقة الجبانة، إلى جانب تجمعات الميليشيا في محيط مطار المدينة.



وعلى صعيد متصل، صدّت القوات المشتركة هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي استهدف مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، ودارت معركة عنيفة مع الميليشيا انتهت بصد هجوم الميليشيا ومقتل العشرات من أفراد هذه الميليشيا، كما قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية معسكراً تدريبياً للميليشيا الحوثية في منطقة الكدن شمالي مدينة الحديدة، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيا.



هجوم واسع



وفي سياق متصل، شنّت قوات الجيش اليمني هجوماً واسعاً، أمس، على مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية برط العنان شمال غربي محافظة الجوف.



وأكدت مصادر ميدانية أن قوات من اللواء التاسع حرس حدود، بمشاركة قوات من اللواء الأول حرس حدود ولواء حسم، تمكنت من تحرير مواقع عدة في جبال الرُبعة القريبة من مديرية الحشوة شرقي صعدة.

وصرّح العقيد جميل المعالم، أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود، بأن جبال الربعة تُعتبر البوابة الرئيسة لجبال شُعير والقذاميل باتجاه مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة. وأشار إلى أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنّت من جهتها غارات عدة على تجمعات وتعزيزات للميليشيا في المنطقة، ما أسفر عن تدمير عربات عسكرية عدة، ومقتل عشرات ممن كانوا على متنها.

من جانبه، صرح العقيد هلال الخالدي، رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود، بأن قوات الجيش اليمني تقدمت نحو 10 كيلومترات باتجاه محافظة صعدة، وسيطرت على مواقع وجبال استراتيجية كانت الميليشيا تتمركز فيها على حدود مديرية الحشوة. وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك لا تزال متواصلة وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.