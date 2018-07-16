تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الأمني بين البيضاء ولحج

المصدر: عدن، لحج، البيضاء - سبأ نت

أقرت قيادات محافظتَي لحج والبيضاء التنفيذية، تشكيل لجنة أمنية لتنسيق جهود تطبيع الأوضاع في المحافظتين، فيما استعرض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الانتصارات المتوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات لهزيمة المشروع الفارسي وأدواته الحوثية في اليمن، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة. وناقش اجتماع برئاسة محافظ البيضاء ناصر السَوَّادِي، والأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج عوض الصَّلَاحِي الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه تطبيع الأوضاع في مديريات المحافظتين. وأكد محافظ البيضاء ضرورة تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في جميع مديريات المحافظتين.

على صعيد آخر، وفي الاجتماع الذي ترأسه هادي وضع الرئيس اليمني القيادات العسكرية أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، مستعرضاً الانتصارات المتوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات لهزيمة المشروع الفارسي وأدواته الحوثية في اليمن. .

آثار كارثية

وقال: «ندرك تحديات المرحلة الراهنة وتداعيات الحرب وآثارها الكارثية التي أثقلت كاهل اليمن المنهك، وطالت مقومات الحياة ومعيشة شعبنا بكل شرائحه وفئاته على مختلف المستويات، إلا أن ذلك لن يعفينا من تحمل مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع من خلال رصّ الصفوف وحشد الإمكانات والطاقات لتحقيق التطلعات الماثلة أمامنا، وفي مقدمتها هزيمة المشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والانتصار لليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».

تحية وإشادة

وحيا الرئيس اليمني في هذا الصدد، المواقف المشرفة للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسناد مــن الإمارات وباقي دول التحالف الذين شاركونا محطات الفداء والبناء، في تجسيد أصيل لروح الأخوة ووحـــدة الهدف والمصير المشترك.