محاكمة عربي قتل رفيق غرفته السابق بسيف

المصدر: د ب أ

مثل رجل من الجنسية العربية (31 عاماً) أمام المحكمة في ألمانيا اليوم الجمعة على خلفية قتله زميل سكن سابقاً بسيف ساموراي، وذلك في أحد شوارع مدينة شتوتجارت، جنوبي ألمانيا، العام الماضي.

وجرى وقف إجراءات المحاكمة بعد وقف قصير من بدايتها، ولكن دفاع المدعى عليه شكك في مدى نزاهة خبير الطب النفسي الذي سيراقب المحاكمة، من حيث التحيز.وستتخذ المحكمة قراراً في هذا الشأن، قبل جلسة الاستماع المقبلة والمقررة مطلع مايو المقبل.

وتجرى المحاكمة وسط احتياطات سلامة صارمة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وأعلن المدعى عليه اليوم الجمعة أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته. ومازالت دوافعه غير واضحة.

وقام شهود عيان بتصوير جريمة القتل، التي وقعت في وضح النهار نهاية شهر يوليو الماضي، وسط مجمع سكني باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة.

وتظهر تسجيلات الفيديو، التي تم نشرها على الانترنت القاتل وهو يهاجم الضحية (36 عاماً) بالسيف، الذي كان قد اشتراه لتوه.

وذكر المدعي العام أن المشتبه به طعن القتيل بـ"كامل قوته" أمام ابنة الضحية (11 عاماً).

وكان الرجلان يعيشان في شقة معاً قبل بضعة أشهر من الحادث، وتردد أنهما تشاجرا عدة مرات قبل الحادث. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية مايو المقبل، على الأقل.