يدفع مُسناً عمره 91 عاماً على قضبان قطار

المصدر: رويترز

حُكم على رجل كان قد دفع راكبا يبلغ من العمر 91 عاما فأسقطه على قضبان محطة قطار مترو أنفاق مزدحمة بلندن بالسجن مدى الحياة أمس الاثنين (24 يونيو)، بعد إدانته في وقت سابق بارتكاب جريمتي شروع في قتل.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن بول كروسلي، خضع لأشهر من التقييم النفسي قبل أن يحكم عليه أحد القضاة بالتحويل إلى مستشفى لتقييم حالته حتى الإفادة بأنه لائق لقضاء عقوبة السجن، حيث سيقضي 12 عاما في السجن كحد أدنى.

وأظهرت لقطات كاميرا أمنية أن كروسلي حاول دفع رجل يبلغ من العمر 23 عاما إلى القضبان، لكنه فشل، في محطة توتنهام كورت رود بوسط لندن في 27 أبريل من العام الماضي.

وسافر كروسلي بعد ذلك عدة محطات إلى محطة ماربل آرك. وهناك، دفع رجلا مُسنا فسقط على رأسه على القضبان وأُصيب بكسور في الحوض وجرح بالغ.