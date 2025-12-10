ترامب: أوروبا مهددة بالفناء ويقودها ضعفاء

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بشدة، واصفاً إياها بمجموعة دول مهددة بالفناء يقودها ضعفاء، ومنتقداً ما عدّه إخفاقاً أوروبياً في السيطرة على الهجرة وإنهاء حرب أوكرانيا.

وأعرب، في مقابلة مع موقع «بوليتيكو»، أمس، عن قلقه الشديد من الاتجاهات السيئة التي تتجه إليها أوروبا.

ورغم تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد «تغييراً كبيراً» في القارة الأوروبية، هاجم قادتها قائلاً «أعتقد بأن قادة أوروبا ضعفاء، ويريدون أن يكونوا ملتزمين جداً بالصوابية السياسية، لكنهم لا يعرفون ماذا يفعلون».

كما انتقد تأثير الهجرة في مدن مثل لندن وباريس التي قال إنها تنهار تحت عبء الهجرة، محذراً من أن بعض دول أوروبا «لن تظل قابلة للحياة» إذا لم يتغير الوضع، وواصفاً عمدة لندن صادق خان بأنه كارثة بسبب دعم المهاجرين له.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، اتهم ترامب القادة الأوروبيين بعدم القدرة على إنهاء النزاع، قائلاً «يتحدثون كثيراً لكنهم لا ينجزون شيئاً، والحرب تستمر بلا نهاية».

كما شكّك في الديمقراطية الأوكرانية، مشيراً إلى أنه «لم تجرَ انتخابات في أوكرانيا منذ وقت طويل، ووصل الأمر إلى نقطة لم تعد فيها ديمقراطية»، متهماً كييف باستغلال الحرب لتجنب الانتخابات.

وأشار إلى اقتراحه لخطة سلام جديدة، قائلاً إن بعض المسؤولين الأوكرانيين أعجبتهم، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لم يراجعها بعد، محذراً من أن روسيا في موقف أقوى.

وتعهد ترامب بإعادة تشكيل المشهد السياسي الأوروبي عبر دعم مرشحين سياسيين ينسجمون مع رؤيته في أوروبا.

ويعد هجوم ترامب على قادة أوروبا الأعنف حتى الآن، وتجاهل مخاوف الأوروبيين بشأن حرب أوكرانيا، رافضاً تقديم أي ضمانات لحماية كييف أو دعم حلفائه الأوروبيين.

