ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة على خلفية نزاع على المياه

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك بنسبة 5%، متّهما البلاد بانتهاك اتفاق لتشارك المياه بين الجانبين.

وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيفرض "تعرفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يتم الإفراج عن هذه المياه فورا" مشيرا إلى أن المحاصيل والثروة الحيوانية تضررت بشدة في تكساس.

واتهم ترامب المكسيك بانتهاك اتفاق أبرم عام 1944 تتقاسم مع الولايات المتحدة بموجبه المياه من نهر كولورادو مقابل تدفقات من نهر ريو غراندي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين.

وقال ترامب إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بـ 800 ألف فدان-قدم من المياه بموجب شروط الاتفاق، مطالبا إياها "بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم منها قبل 31 ديسمبر، على أن يفرج عن الكمية الأخرى بعد ذلك بوقت قصير".

وأضاف "كلما طال الوقت الذي تستغرقه المكسيك لإطلاق المياه، ازداد الضرر الذي يلحق بمزارعينا".

وتزامنت هذه الخطوة الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه لمزارعي تكساس مع إعلان ترامب حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لقطاع الزراعة الأمريكي الذي تضرر جراء سياساته التجارية والتعرفات الجمركية التي فرضها على شركاء تجاريين.

وكان ترامب هدد في أبريل الماضي المكسيك بتبعات اقتصادية على خلفية النزاع على المياه، ما دفع المكسيك وقتها إلى إطلاق المياه فورا "ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 1944".

وتواجه السلع المكسيكية حاليا تعرفة جمركية بنسبة 25% إذا لم تكن خاضعة اتفاقية USMCA للتجارة الحرة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي أبرمت خلال الولاية الأولى لترامب.