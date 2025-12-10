الأوروبيون وأوكرانيا ينقّحون خطة السلام ورفض التنازل عن أراضٍ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا وشركاءها الأوروبيين سيكونون مستعدين قريباً لتقديم وثائق منقحة إلى الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب، مضيفاً أن كل شيء يتوقف على إرادة روسيا لوقف القتال. وأضاف على منصة إكس، أن أجزاء الاتفاق المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا صارت الآن أفضل، ونحن مستعدون لتقديمها إلى الولايات المتحدة.. نتوقع مع الجانب الأمريكي أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بسرعة قدر الإمكان. وجدد زيلينسكي، تأكيده القاطع على رفضه التنازل عن أي أراضٍ، متحدياً الضغوط الأمريكية لتقديم تنازلات مؤلمة لروسيا، ليمضي قدماً نحو حشد المزيد من الدعم الأوروبي لبلاده. وقال زيلينسكي للصحفيين: لا شك أن روسيا تصر على تنازلنا عن أراضٍ.. نحن، بكل وضوح، لا نريد التنازل عن أي شيء.. هذا ما نناضل من أجله.. هل نفكر في التنازل عن أي أراضٍ؟ وفقاً للقانون، ليس لدينا هذا الحق.. وفقاً لقانون أوكرانيا، ودستورنا، والقانون الدولي، وبصراحة، ليس لدينا حق أخلاقي أيضاً.

وأطلع زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على آخر مستجدات المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام محتملة لإنهاء الحرب مع روسيا. وكتب زيلينسكي على «إكس»: توافقت مواقفنا في جميع القضايا.. نحن نعمل بشكل منسق وبناء. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة بلوسكاي بعد محادثتها مع الرئيس الأوكراني: الهدف هو أوكرانيا قوية، على أرض المعركة، وعلى طاولة المفاوضات.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، عن شكوكه حيال فرص نجاح المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، في ظل إصرار روسيا على مطالبها بضم أراضٍٍ أوكرانية. وقال الوزير: لست متأكداً بعد من أنه سيكون هناك في نهاية المطاف ورقة قابلة للتوافق على الطاولة.. العمل الجاد على صياغة ورقة تسوية أمر إيجابي، لكن كلما تقدمت المفاوضات، ازدادت صعوبة القضايا المتبقية، القضايا الإقليمية كانت منذ البداية من أصعب الملفات، مشدداً على أن الأوكرانيين وحدهم هم من يمكنهم اتخاذ القرار بشأنها في نهاية المطاف، من الواضح أن هذه القرارات لن تكون سهلة عليهم.

على صعيد متصل، رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، أن على أوكرانيا التي خسرت الكثير من الأراضي، إجراء انتخابات، مكرراً انتقاداته لزيلينسكي. وقال ترامب: أعتقد أن الوقت حان لإجراء انتخابات، متهماً كييف باستغلال الحرب لتجنبها. واعتبر أن القادة الأوكرانيين يتحدثون عن الديمقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديمقراطية. وأضاف: يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار.. لا أعرف من سيفوز.

ميدانياً، قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، إن قوات موسكو تتقدم على طول خط الجبهة بالكامل في أوكرانيا، وتستهدف القوات الأوكرانية المحاصرة في بلدة ميرنوهراد. وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعطى أوامر بهزيمة القوات الأوكرانية في ميرنوهراد. وتابع أن روسيا سيطرت على أكثر من 30 بالمئة من مباني ميرنوهراد.

كما قال أوليه هريهوروف حاكم منطقة سومي الأوكرانية، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت المدينة التي تحمل الاسم نفسه في ثاني هجوم كبير على سومي خلال 24 ساعة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. وكتب الحاكم على تليغرام: في غضون نصف ساعة، شن الروس أكثر من 10 غارات بطائرات مسيرة على المدينة.. لا توجد كهرباء في سومي.. تعمل بعض البنى التحتية الحيوية على مصادر الطاقة الاحتياطية.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن ما يقرب من نصف سكان العاصمة كييف يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، بعد سلسلة من الهجمات الروسية على منظومة الكهرباء. وأعلن سلاح الجو في أوكرانيا، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 84 من أصل 110 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل. كما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.