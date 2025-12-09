ترامب يدعو أوكرانيا لإجراء انتخابات

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، أن على أوكرانيا التي "خسرت الكثير من الأراضي"، إجراء انتخابات، مكرراً انتقاداته اللاذعة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب "أعتقد أن الوقت حان" لإجراء انتخابات، متهما كييف بـ"استغلال الحرب" لتجنبها.

واعتبر أن القادة الأوكرانيين "يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية. وأضاف "يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار... لا أعرف من سيفوز".

وتتهم موسكو زيلينسكي بأنه "غير شرعي" لأن ولايته الرئاسية الممتدة لست سنوات انتهت في العام 2024، لكن الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في العام 2022، تحول دون تنظيم الانتخابات.

وكرر ترامب انتقادات للرئيس الأوكراني أطلقها الأحد، معتبراً أنه لم يقرأ خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي "الكثير من الناس يموتون.. لذا سيكون من الجيد حقاً أن يقرأها".

وأضاف أن روسيا "تتمتع بالتفوق" العسكري، و"دائماً ما كانت كذلك"، وأنها "أكبر بكثير" من خصمها.

ورأى أنّه "لا شك" في أن روسيا في موقف تفاوضي قوي، في حين حققت قواتها في نوفمبر الماضي أكبر تقدم لها على الجبهة في أوكرانيا منذ عام، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب في واشنطن.

وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل "ملايين الأشخاص" معتبرا أن هذه الحرب لم يكن ينبغي أن تحدث.

وقال إن "جزءًا من المشكلة" يكمن في أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "يكرهان بعضهما بشدة" ما يجعل "من الصعب جدا عليهما التوصل إلى اتفاق".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، أجاب بأنها "خسرت بالفعل الكثير من الأراضي".