ترامب لـ«بوليتيكو»: أوروبا مهددة بالفناء بسبب قادتها الضعفاء

في مقابلة مطولة مع موقع "بوليتيكو"، لم يكلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه، بتقديم أي طمأنة لحلفاء واشنطن بشأن روسيا، فيما تعهّد بإعادة تشكيل المشهد السياسي الأوروبي.

وانتقد ترامب أوروبا بوصفها «مجموعة متداعية» يقودها «ضعفاء»، مهاجماً حلفاء واشنطن التقليديين بسبب فشلهم في ضبط الهجرة وإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية. كما لمّح إلى أنه سيبدأ بدعم مرشحين سياسيين ينسجمون مع رؤيته في أوروبا.

تزامنت تصريحات ترامب مع تصريحات داخلية مثيرة حول خفض أسعار الفائدة الذي قال إنه سيكون اختباراً إلزامياً للمرشحين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي.

كما ألمح إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد شبكات المخدرات لتشمل المكسيك وكولومبيا، ودعا قضاة المحكمة العليا المحافظين أليتو وتوماس إلى البقاء في مناصبهم.

ويعد هجوم ترامب على قادة أوروبا الأعنف حتى الآن، حيث قال عنهم: «أعتقد أنهم ضعفاء.. كما أنهم يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصواب السياسي.. وأظن أنهم لا يعرفون ما يجب فعله».

وفي حديثه لـ«بوليتيكو»، تجاهل ترامب مخاوف الأوروبيين بشأن حرب أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا «بوضوح» في موقع أقوى، ورافضاً تقديم أي ضمانات لحماية كييف أو دعم حلفائه الأوروبيين.

وقال ترامب إنه قدم «مسودة جديدة» لخطة سلام، وإن بعض المسؤولين الأوكرانيين أعجبوا بها، لكن الرئيس زيلينسكي «لم يطّلع عليها بعد»، على حد تعبيره.

وعلى خلفية صدور «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية الجديدة، والتي أثارت صدمة واسعة في أوروبا، مضى ترامب في انتقاد الهجرة قائلاً إن مدناً مثل لندن وباريس «تنهار تحت عبء الهجرة»، وإن بعض الدول الأوروبية «لن تكون قابلة للاستمرار» إن لم تغيّر سياساتها الحدودية. واصفاً في السياق عمدة لندن، صادق خان، بأنه «كارثة»، وأن انتخابه يعود إلى تصويت المهاجرين.

وعلى الرغم من الردّود المتحفظة على الاستراتيجية الأمريكية مثل رد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي قال إن: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الحياة الديمقراطية أو الخيارات السياسية لحلفائهم". أصر ترامب على أنه سيدعم السياسيين المنسجمين مع رؤيته، قائلاً: «سأدعم المرشحين.. لقد دعمت شخصيات لا يحبها كثير من الأوروبيين.. دعمت فيكتور أوربان».

وفي ملف أميركا اللاتينية، لم يستبعد ترامب إرسال قوات برية إلى فنزويلا لإسقاط نيكولاس مادورو، كما قال إنه قد يستخدم القوة ضد أهداف في المكسيك وكولومبيا.

أما داخلياً، فقد منح الرئيس الأمريكي اقتصاد بلاده درجة «A+++++»، على غرار مؤسستا التصنيف الائتماني، وذلك رغم ارتفاع كلفة المعيشة وتصاعد الغضب الشعبي.

وتجنب ترامب تقديم موقف واضح من تمديد دعم التأمين الصحي (أوباماكير)، مكتفياً بالقول: «يجب أن أرى أولاً».

وفي ملف المحكمة العليا، قال إنه يأمل في بقاء القاضيين توماس وأليتو في منصبيهما، معتبراً أن منع تعديل «حق المواطنة بالولادة» سيكون «مدمّراً».