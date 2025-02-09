بيل جيتس: ما يفعله إيلون ماسك جنون

وصف بيل جيتس ، مؤسس شركة مايكروسوفت، ما يفعله الملياردير إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، بشأن السياسة في أوروبا بالجنون.

وأوضح جيتس أنه لا يحب الطريقة التي تورط بها إيلون موسك في سياسات الدول الأجنبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا.

وقال جيتس في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نشرت يوم السبت "من الجنون حقاً أن يتمكن من زعزعة استقرار الأوضاع السياسية في البلدان. إن ماسك لا ينبغي أن يدلي بمثل هذه التصريحات السياسية الصريحة".

وأصبح إيلون ماسك صريحاً بشكل متزايد بشأن آرائه بشأن السياسة في المملكة المتحدة وألمانيا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا ماسك إلى إقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر . واتهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ستارمر بعدم بذل جهود كافية لمنع اغتصاب الفتيات عندما كان المدعي العام البريطاني من عام 2008 إلى عام 2013.

وفي يوم السبت، تحدث ماسك افتراضيا في تجمع انتخابي لحزب البديل من أجل ألمانيا ، وهو حزب يميني متطرف في ألمانيا. ومن المقرر أن تجري ألمانيا انتخابات وطنية في فبراير.

وفي ديسمبر، قال ماسك في مقال رأي في صحيفة فيلت أم سونتاغ، وهي صحيفة ألمانية بارزة، إن حزب البديل لألمانيا هو " الشرارة الأخيرة للأمل في هذا البلد "، كما أشاد بالحزب بسبب "سياسته المسيطرة على الهجرة".

وقال جيتس لصحيفة " ذا تايمز" : "أعتقد أنه لا يُسمح للأجانب في الولايات المتحدة بالتبرع بالأموال. وربما يتعين على الدول الأخرى أن تتبنى ضمانات لضمان عدم قيام الأجانب الأثرياء بتشويه انتخاباتها".

وزاد نفوذ ماسك السياسي بشكل كبير بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر. وأنفق ماسك ما لا يقل عن 277 مليون دولار لدعم ترامب ومرشحي الحزب الجمهوري الآخرين في انتخابات العام الماضي.

وقد نجح هذا الرهان منذ ذلك الحين بالنسبة إلى ماسك، الذي أطلق على نفسه لقب " الصديق الأول " لترامب.

كما يتولى ماسك قيادة وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي أنشأها ترامب، والتي كُلِّفت بخفض الإنفاق الحكومي وتقليص اللوائح الزائدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ماسك قد تبرع لأحزاب سياسية أجنبية. ففي الشهر الماضي، قال السياسي البريطاني نايجل فاراج إن ماسك "يفكر بجدية" في التبرع لحزبه اليميني، حزب الإصلاح البريطاني.

وقال جيتس لصحيفة "ذا تايمز" إن ماسك لا ينبغي أن يدلي بمثل هذه التصريحات السياسية الصريحة.

وأضاف "اعتقدت أن قواعد اللعبة هي أن تختار عددًا محدودًا من الأمور التي تهتم بها لتتحدث عنها، مع التركيز على عدد قليل من الأمور المهمة، بدلاً من إخبار الناس بمن يجب أن يصوتوا له".

وأضاف جيتس "إذا كان شخص ما ذكيا للغاية، وهو كذلك بالفعل، فعليه أن يفكر في كيفية تقديم المساعدة. ولكن هذا يمثل تحريضاً شعبوياً".

انتكاسة أولية

من جهة أخرى رفض قاض اتحادي منع إدارة خفض التكاليف الحكومية التابعة للملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل الأمريكية، وهي انتكاسة أولية لنقابات الموظفين الحكوميين التي تقاوم جهوده لتقليص البيروقراطية الفيدرالية.

حكم مؤقت

ويعد الحكم المؤقت الذي أصدره القاضي جون بيتس في واشنطن العاصمة، الخطوة الأولى في دعوى قضائية ضد وزارة العمل من قبل إحدى أكبر النقابات العمالية الأميركية، والتي تزعم أن الملياردير ماسك يمكنه الحصول على معلومات حساسة حول التحقيقات في شركاته ومنافسيه من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.

وحكم بيتس بأنه "على الرغم من أن المحكمة لديها مخاوف بشأن السلوك المزعوم للمتهمين، فإن الاتحاد الأميركي للعمل وكونغرس المنظمات الصناعية (AFL-CIO) لم يظهر أنه تضرر من تصرفات وزارة العمل، وفقاُ لشبكة " "cnbc".

وقالت رئيسة AFL-CIO، ليز شولر، في بيان لها إن القرار كان "نكسة، لكنه ليس هزيمة"، وأن النقابة ستقدم المزيد من الأدلة لدعم ادعاءاتها.

وفوض الرئيس دونالد ترامب ماسك، أغنى شخص في العالم ومالك شركة السيارات الكهربائية Tesla وشركة تكنولوجيا الفضاء SpaceX وغيرها من الشركات، لقيادة ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية، أو DOGE، لتحديد الاحتيال والهدر في الحكومة.

وأثارت جهود ماسك قلق المشرعين وجماعات المناصرة الذين يقولون إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية المهمة وطرد الموظفين الفيدراليين بشكل جماعي.

ورفعت مجموعة أخرى من نقابات الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة لمنع ما تقول إنه النقل غير القانوني لسجلات المدفوعات الحساسة إلى موظفي DOGE.

ووافقت وزارة الخزانة مؤقتا يوم الأربعاء على عدم السماح بمزيد من الوصول أثناء نظر القضية.

في الدعوى المرفوعة أمام وزارة العمل، طلب النقابة من المحكمة منع ما قالت إنها خطة ماسك الوشيكة للوصول إلى أنظمة القسم.

صحة الاقتصاد والمعلومات الحساسة

وقالت النقابة، التي تمثل ما يقرب من 800 ألف موظف حكومي، إن ذلك من المحتمل أن يمنح ماسك إمكانية الوصول إلى المعلومات غير العامة من تحقيقات إدارة السلامة والصحة المهنية في SpaceX وTesla وشركته التي تعمل في مجال حفر الأنفاق، The Boring Company، بالإضافة إلى التحقيقات في منافسيه.

وقالت النقابة إنه في غياب تدخل المحكمة، يمكن لـ DOGE الوصول إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل حول صحة الاقتصاد والمعلومات الحساسة حول موظفي الحكومة، بما في ذلك هويات أولئك الذين قدموا مطالبات تعويض العمال أو طلبوا الحماية للشكاوى المتعلقة بالأجور وساعات العمل.

من جانبه، أكد البيت الأبيض إن ماسك سوف يعفي نفسه من الأمور التي تتضارب مصالحه فيها. وباعتباره ما يسمى بالموظف الحكومي الخاص، فإنه يخضع لبعض ولكن ليس كل قواعد تضارب المصالح والقواعد الأخلاقية للموظفين الفيدراليين.

ومكّن استحواذ ماسك السريع على الوكالات الحكومية الأمريكية رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا من ممارسة سيطرة غير مسبوقة على القوى العاملة الفيدرالية الأميركية البالغ عددها 2.2 مليون موظف والبدء في إعادة تشكيل دراماتيكية للحكومة.