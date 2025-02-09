معركة جديدة .. أول تعليق من إيلون ماسك بعد منع وصوله إلى وزارة الخزانة

في أول تعليق له بعد منعه من الوصول إلى وزارة الخزانة دعا الملياردير إيلون ماسك إلى عزل القاضي الفيدرالي الذي اتخذ قرارًا في وقت مبكر من صباح يوم السبت بأن وزارة الخزانة يجب أن تمنع الوصول إلى أي شخص "بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى الوصول لأداء واجباتهم الوظيفية" من أنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يؤدي تهديد ماسك بعزل القاضي إلى فتح جبهة جديدة في ما يبدو أنه معركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية للحكومة الفيدرالية.

ويحظر الأمر صراحة على الموظفين الحكوميين الخاصين وأولئك المخصصين من خارج الوزارة الوصول إلى الأنظمة، وهو التصنيف الذي من شأنه أن يشمل ماسك ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE).

يجب عزله الآن

ويبدو أن هذا الأمر أثار غضب ماسك، الذي عبر عن انزعاجه في قليل من التغريدات على موقع"X" في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

وكتب ماسك على حسابه عبر " X" : "قاض فاسد يحمي الفساد، يجب عزله الآن".

وقد كتبت هذه التدوينة ردًا على منشور للناقد الإعلامي المحافظ جلين بيك.

حان الوقت

وكتب ماسك، زعيم DOGE، في منشور سابق "لقد حان الوقت" ردًا على منشور آخر حول عزل القضاة الذين حكموا ضد تصرفات إدارة ترامب.

وفي حكمه، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول إنجيلمير، الذي عينه الرئيس أوباما، أي شخص ممنوع الآن من الوصول إلى نظام مدفوعات الخزانة، الذي يوزع تريليونات الدولارات، بتدمير أي مواد قام بتنزيلها على الفور.

وجاء قرار إنجلماير ردًا على دعوى رفعها 19 من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، بسبب قلقهم من قدرة ماسك وفريقه على الوصول إلى المعلومات.

معلومات حساسة

وقد أثارت جهود ماسك مخاوف الديمقراطيين وموظفي الخدمة العامة في وزارة الخزانة وغيرها من الوكالات من تعرض المعلومات الخاصة الحساسة للمواطنين للخطر.

وقد أثار ذلك أيضًا تساؤلات حول الهدف النهائي وراء تصرفات ماسك، بما في ذلك ما إذا كان من الممكن استخدام الوصول إلى أنظمة الدفع للأموال المخصصة من قبل الكونجرس والتي يشعر فريق ترامب أنها لا تتفق مع سياسات أو أهداف الإدارة الجديدة.

ويستمر حكم إنجيلمير حتى يوم الجمعة على الأقل، عندما يعقد قاض آخر، يشرف بشكل دائم على القضية، جلسة استماع في نيويورك بشأن ما إذا كان سيمنح فترة توقف أطول.

وكتب إنجلماير في قراره: "إن التقييم الثابت للمحكمة هو أنه، وللأسباب التي ذكرت ، فإنها ستواجه ضرراً لا يمكن إصلاحه في غياب الإغاثة القضائية".

وأضاف القاضي أن "السبب في ذلك هو المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة فيما يتعلق بالكشف عن معلومات حساسة وسرية، فضلاً عن المخاطر المتزايدة المتمثلة في أن الأنظمة المعنية قد تكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل".

وكان المدعون العامون بالولاية قد رفعوا قضيتهم يوم الجمعة فقط قبل صدور قرار إنجلمير في وقت مبكر من صباح السبت.

وقد أثارت جهود ماسك للحصول على حق الوصول إلى أنظمة الوكالات الفيدرالية المختلفة عددًا من الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد ماسك أغنى رجل في العالم وأصبح جزءًا أساسيًا من الدائرة المقربة لترامب. وقد أعرب الرئيس عن ثقته في تصرفات ماسك يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني.

وذكرت صحيفة " ذا هيل" الأمريكية أنه ردًا على التحدي القانوني الذي رفعته مجموعة من النقابات، وافقت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع على تقييد الوصول إلى موظفين في وزارة الخزانة حتى المرحلة التالية من القضية، لكن الحكم الصادر يوم السبت ذهب إلى أبعد من ذلك في تقييد الوصول.

وبحسب الصحيفة فقد برزت المحاكم كقوة رئيسية تتحدى ترامب وهو يسعى إلى إجراء عدد من التغييرات الهائلة في السياسات في واشنطن، من حق المواطنة بالولادة إلى احتجاز المهاجرين في خليج غوانتانامو إلى إغلاق الوكالات الفيدرالية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقد يؤدي تهديد إيلون ماسك بعزل أحد القضاة إلى فتح جبهة جديدة في ما يبدو أنه معركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية للحكومة الفيدرالية.