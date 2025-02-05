بيل جيتس يرد على إيلون ماسك: ليست كرة من الديدان

رد بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت على إيلون ماسك وسط الاضطرابات التي وصفها البعض بأنها غير دستورية التي قد يثيرها أغنى رجل في العالم ضد الحكومة الفيدرالية، قائلاً إن رئيس وزارة التنمية الاقتصادية كان مخطئًا في وصف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها "كرة من الديدان" التي يجب "إغلاقها".

وكان ماسك وصف الوكالة بأنها "غير قابلة للإصلاح"، وبعد أن تعمق في الحديث عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قال: "لقد أصبح من الواضح أن ما لدينا هنا ليس تفاحة بداخلها دودة، بل لدينا في الواقع مجرد كرة من الديدان".

وقضى جيتس، الذي يروج حاليًا لكتابه الجديد Source Code ، جزءًا كبيرًا من جولته الإعلامية في الأيام الأخيرة في التعبير عن قلقه بشأن استيلاء حكومة ماسك على السلطة.

وخلال مقابلة مع صحيفة تايمز اللندنية، ندد جيتس بالأنشطة السياسية للرئيس التنفيذي لشركة تسلا - والتي تضمنت تأييد حزب سياسي ألماني يميني متطرف - ووصفها بأنها "هراء مجنون" و "تحريض شعبوي".

في الوقت نفسه، أخبر جيتس مؤخرًا صحيفة " The Independent" أنه بينما كان ماسك "فظًا" معه وأنه "فوجئ" بدعمه لدونالد ترامب، إلا أنه لا يزال يتطلع إلى العمل مع الملياردير "العبقري".

وخلال ظهوره الأول على الإطلاق في برنامج The View، كرر جيتس أن جلسته الأخيرة التي استمرت ثلاث ساعات مع ترامب في مار إيه لاغو كانت حول إقناع الرئيس بمواصلة تمويل الأبحاث في منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وشلل الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي ركزت عليه مؤسسة جيتس في المقام الأول. وقال رائد التكنولوجيا لمضيفي البرامج الحوارية النهارية: "شعرت أننا أجرينا محادثة جيدة للغاية".

وتساءلت مقدمة برنامج "ذا فيو " سارة هاينز: "لقد وصفت أيضًا نفوذ إيلون ماسك السياسي في الخارج بالجنون، ولكن ما رأيك في وصوله السياسي ونفوذه هنا في أمريكا الآن؟" .

في حين أثنى جيتس بشدة على "عمل القطاع الخاص" الذي يقوم به ماسك، ووصفه بأنه "مبتكر للغاية" و"رائع"، كان أقل حماسا بكثير بشأن مالك شركة إكس ومجموعته من الشباب المتخصصين في التكنولوجيا الذين يستولون على البيانات والأنظمة المالية بينما يعرقلون المساعدات الأجنبية "المنقذة للحياة" ويطردون العشرات من موظفي ومسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال "إن العديد من العاملين في القطاع الخاص، عندما يلتحقون بالحكومة، لا يخصصون الوقت اللازم بالضرورة لمعرفة ما هو العمل الجيد أو لماذا تم تنظيمه على هذا النحو. لذا فإنني أشعر بالقلق بعض الشيء، وخاصة فيما يتصل بأمور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وواصل جيتس الدفاع عن موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال الاستشهاد بماسك، الذي وصف الوكالة ــ الوكالة الحكومية الأعلى للمساعدات الإنسانية والمساعدة في جميع أنحاء العالم ــ بأنها منظمة "إجرامية" يجب إطعامها "في مفرمة الخشب" لأنها مليئة "بالديدان" بل إن ماسك وصفها بأنها "كرة من الديدان"، وأكد جيتس أن الوكالة ليست كرة من الديدان بل أشخاص رائعون.

وأوضح جيتس "لقد تعاونت مؤسستي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التغذية وتوزيع اللقاحات، وهناك أشخاص رائعون هناك. كما تعلمون، فإنهم ليسوا ديدانًا تعمل هناك".

وقال جيتس، الذي أعرب أيضا عن تفاؤل حذر بشأن تأكيد روبرت ف. كينيدي جونيور المتشكك في اللقاحات على الأرجح في منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، إنه كان يأمل في أن يدرك ماسك وإدارة ترامب مدى أهمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للصحة العالمية.

لذا، كما تعلمون، نأمل أن نتمكن من إعادة بعض هذا العمل إلى شكله الطبيعي ,في الواقع، إذا لم نفعل ذلك، فقد نشهد ملايين الوفيات".

وتابع جيتس: "ويتساءل الناس: "يا إلهي، كم نعطي لهذه البلدان؟ وكما قلت، فإن هذا المبلغ أقل من واحد في المائة من الإنفاق. يعتقد الناس أنه خمسة في المائة وينبغي أن يكون اثنان في المائة. لكنه في الواقع أقل من واحد في المائة".