إيلون ماسك يعيد موظفاً بعد استقالته.. ما القصة؟

أعلن قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك إنه سيعيد ماركو إليز البالغ من العمر 25 عامًا، وهو عضو في فريق العمل الذي يقوده ماسك في وزارة كفاءة الحكومة ( DOGE ) والذي استقال بعد ظهور منشورات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة به على الإنترنت.

وفي منشور على موقع التدوين المصغر" X "، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "سيتم إعادته".

واستشهد ماسك بتغريدة لنائب الرئيس جي دي فانس ، الذي كان يرد على استطلاع رأي بدأه ملياردير التكنولوجيا حول ما إذا كان ينبغي له إعادة تعيين إليز.

وقال فانس "هذه وجهة نظري: من الواضح أنني لا أتفق مع بعض منشورات إليز، لكنني لا أعتقد أن نشاط وسائل التواصل الاجتماعي الغبي يجب أن يدمر حياة طفل. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدًا. لذلك أقول أعيدوه. إذا كان شخصًا سيئًا أو عضوًا فظيعًا في الفريق، فافصلوه عن ذلك".

وصوت 78٪ لصالح استطلاع ماسك على "X " الذي سأل "أعيدوا موظف @DOGE الذي أدلى بتصريحات غير لائقة من خلال اسم مستعار تم حذفه الآن؟"

وعمل المبرمج البالغ من العمر 25 عامًا إليز سابقًا مع إيلون ماسك وهو واحد من المهندسين الشباب الستة الذين وظفهم إيلون ماسك لمشروع DOGE.

استقال إليز عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن منشورات مؤرشفة من حساب تويتر المحذوف الآن، والذي يُعتقد أنه لإيلز.

​​وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن المنشورات من الحساب، دعت إلى العنصرية وتحسين النسل.

وقال نائب الرئيس الأميركي: "لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. من أي وقت مضى"، في إشارة إلى حقيقة أن صحيفة وول ستريت جورنال كشفت يوم الخميس عن علاقة إليز بحساب X الذي قام بالتغريدات التحريضية.

وكتب فانس: "لذلك أقول إعادته. إذا كان رجلاً سيئاً أو عضواً سيئاً في الفريق، فاطرده بسبب ذلك".

وكان قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك أطلق يوم الجمعة استطلاعاً للرأي على منصته للتواصل الاجتماعي إكس يسأل المستخدمين عما إذا كان ينبغي إعادة تعيين أحد الموظفين في فريق DOGE الخاص به بعد استقالته بسبب تعرض تغريدات تدعو إلى العنصرية وتحسين النسل.

"أعيدوا موظف DOGE الذي أدلى بتصريحات غير لائقة عبر اسم مستعار محذوف الآن؟" كتب ماسك في تغريدة حملت خياري "نعم" و"لا" ليقوم المستخدمون بالنقر عليهما.

واستقال الموظف ماركو إليز يوم الخميس بعد أن سألت صحيفة وول ستريت جورنال البيت الأبيض عن علاقة الشاب البالغ من العمر 25 عاماً بحساب "X" الذي نشر عدداً من المنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى العنصرية وتحسين النسل العنصري.

وكان إليز واحد من مجموعة من الشباب في فريق إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كلفه الرئيس دونالد ترامب بخفض الإنفاق الفيدرالي وتقليل القوى العاملة في الحكومة الأميركية.

وفي يوم الخميس، قدم استقالته. وكان حصل إليز وموظف آخر في DOGE على موافقة قاضٍ فيدرالي للوصول إلى نظام الدفع الخاص بوزارة الخزانة الأميركية. قام القاضي بتقييد قدرتهم على مشاركة البيانات من النظام مع أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت شبكة CNBC.