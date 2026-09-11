ترامب: سأكون "عائقاً" إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في الكونغرس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أنه سيكون "عائقا" لأجندة الديمقراطيين إذا فازوا بالأغلبية في الكونغرس.

وفي برنامج "ذا إنجراهام أنجل" على قناة فوكس نيوز قال ترامب: "سأكون عائقاً... سأكون بمثابة حجر عثرة".

وأشار الرئيس إلى أنه ربما يزال قادرا على إبرام صفقات مع الكونغرس.

كما دافع عن وعده بتقديم مدفوعات بقيمة 5 آلاف دولار لكل أمريكي إذا حافظ الجمهوريون على الأغلبية في الكونغرس، وقال إنه قد لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وأضاف أن تحقيق نمو اقتصادي أسرع من شأنه أن يساعد في سداد الدين الوطني البالغ 40 تريليون دولار بمرور الوقت.

يذكر أن وتيرة معدلات النمو في عهد ترامب حتى الآن جاءت أقل مما كانت عليه في عهد سلفه، الديمقراطي جو بايدن.