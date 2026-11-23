شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات، وإطلاق المساعد الحكومي الشخصي (ميره) UAE Government concierge agent، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التطوير الحكومي، تقوم على إعادة تصميم الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، وتقديم تجربة حكومية أكثر سهولة وسرعة واستباقية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دولة الإمارات تهدف إلى أن تكون الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات، وتسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد عليهم، معرباً سموه عن ثقته بأن يكون قادم الدولة أجمل بإذن الله.

وقال سموه: «اعتمدنا بحمد الله وبحضور أهم 1000 مسؤول في الحكومة الاتحادية الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات..

واجهة واحدة لجميع خدمات الحكومة، على شكل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر، حيث يستطيع المتعامل التحدث له بلغته البسيطة، وطلب الخدمة الحكومية، وسيقوم المساعد بتنفيذها له».

وأضاف سموه: «المساعد الشخصي (ميره).. لا تجيب فقط على جميع الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الحكومة، بل تنفذها، وتنسق مع جميع الجهات المعنية، وتعرف المتعامل، وتزوده بوثائقه الحكومية، وتوفر خدماته الحكومية 24 ساعة ومن أي مكان، سواء كان هذا المتعامل ولي أمر طالب في مدرسة حكومية يسأل عن مستوى ابنه الدراسي، أو مريضاً يتابع مواعيده ويتحدث مع طبيبه عبر الهاتف، أو مستثمراً يجدد عقوده، أو متقاعداً يسأل عن معلومات راتبه التقاعدي، أو مواطناً يجدد جوازه أو بطاقته.. نقلة نوعية سيتم إطلاقها ابتداء من مارس 2027 بإذن الله».

وأكد سموه: «هدفنا تسهيل حياة الناس، هدفنا توفير الأوقات على الناس، هدفنا حكومة تقدم أفضل خدمات على مستوى العالم.. وقادمنا أجمل بإذن الله».

خدمات أكثر سهولة

وشهد سموه إطلاق المساعد الحكومي الشخصي (ميره)، الذي يقدم نموذجاً جديداً للتفاعل مع الخدمات الحكومية، من خلال محادثة مباشرة مع المتعامل لفهم احتياجاته ومساعدته على إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى البحث عن الخدمات أو معرفة تفاصيل إجراءاتها.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها حكومة دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية والإعلامية في الدولة، حيث جرى استعراض الشكل الجديد للخدمات الحكومية، والإعلان عن عدد من الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن المرحلة الأولى، والتي ستكون جاهزة في مارس 2027 وتتوسع حزم الخدمات تدريجياً.

كما حضر الحدث أيضاً، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «أعلنا في حكومة الإمارات عن المساعد الذكي (ميره)، لننتقل بالخدمات الحكومية إلى مرحلة تتجاوز التحول الرقمي نحو تجربة أكثر ذكاءً وتكاملاً. رؤيتنا أن تصل الخدمات إلى الناس أينما كانوا، وأن تتكامل الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم بأقل وقت وجهد. فنجاح العمل الحكومي يقاس بما يحدثه من فرق في حياة الناس».

مساعدة فعلية

ويتيح المساعد الحكومي الشخصي (ميره) للمتعامل التعبير عما يحتاجه بلغته السلسة المعتادة، ليتولى مساعدته في تحديد الخدمة المناسبة واستكمال خطواتها، بما في ذلك مراجعة البيانات وتأكيد الطلبات وإنجاز المعاملات، وفقاً لمتطلبات كل خدمة، ولا يقتصر دور (ميره) على الإجابة عن الاستفسارات وتقديم المعلومات، بل يمتد إلى المساعدة الفعلية في إنجاز الخدمات، بما يجعل التعامل مع الحكومة أكثر سهولة وقرباً من الحياة اليومية للأفراد والأسر وأصحاب الأعمال.

حكومة استباقية

من جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن إطلاق الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات يمثل نقلة نوعية في مسيرة التطوير الحكومي، ويترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إعادة تصميم العمل الحكومي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المساعد.

وقال معاليه: «إطلاق الشكل الجديد للخدمات الحكومية يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الانتقال من حكومة تقدم الخدمات إلى حكومة تفهم احتياجات المتعاملين وتستبقها وتنجزها بالذكاء الاصطناعي المساعد».

وأضاف معاليه: «المساعد الحكومي الشخصي (ميره) يمثل نموذجاً جديداً للتفاعل بين الإنسان والحكومة.. لم يعد المتعامل بحاجة إلى البحث عن الخدمة أو معرفة إجراءاتها.. يكفي أن يشرح ما يحتاجه لتبدأ رحلة إنجاز معاملته».

وأوضح معاليه أن التحول الجديد يتجاوز رقمنة الخدمات والإجراءات، إلى إعادة تصميم التجربة الحكومية بالكامل، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد لتقديم خدمات أكثر تكاملاً وسرعة وتلبية لاحتياجات المتعامل، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل وإثرائها، وبما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير الخدمات والعمليات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقديم تجربة حكومية تعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.

ويمثل الإطلاق تحولاً في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، من خدمات تتطلب البحث والتنقل بين القنوات والإجراءات المختلفة، إلى تجربة متكاملة تتيح للمتعامل التعبير عن احتياجاته من خلال محادثة طبيعية، والحصول على المساعدة في إنجاز معاملاته بأقل وقت وجهد، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية.

نماذج جديدة

وشهدت الفعالية استعراض مجموعة من نماذج الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، قدمها عدد من أصحاب المعالي الوزراء، لإبراز كيفية انتقال الخدمات إلى تجربة تفاعلية تتيح للمتعامل إنجاز معاملاته من خلال محادثة بسيطة مع المساعد الحكومي الشخصي (ميره).

وشملت العروض خدمات مرتبطة بأصحاب الأعمال والمستثمرين ومراجعي المستشفيات والعيادات الطبية، والطلبة وأولياء الأمور، بما يعكس تنوع المجالات التي يشملها الشكل الجديد للخدمات الحكومية، وأثره المتوقع في تسهيل حياة الأفراد والأسر ودعم الأنشطة الاقتصادية.

تجديد جواز السفر والهوية

واستعرض معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية، يتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم من خلال محادثة مباشرة مع (ميره)، تشمل تجديد جواز السفر والهوية الإماراتية، وإصدار الوثائق الخاصة بالمواليد الجدد، وتجديد إقامات أفراد الأسرة، وغيرها من الخدمات، ويتيح النموذج الجديد للمتعامل الاستفسار عن معاملاته، ومراجعة بياناته، واستكمال الإجراءات ودفع الرسوم، وصولاً إلى استلام الوثائق المجددة، بما يختصر الوقت والجهد ويجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وقرباً من الناس. وقال معالي علي محمد الشامسي:

«يمثل النموذج الجديد للخدمات الحكومية نقلة مهمة في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، حيث يمكن للمتعامل من خلال محادثة واحدة مع (ميره) تجديد جواز سفره أو هويته الإماراتية، واستكمال الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى التنقل بين الخدمات والتطبيقات المختلفة.

ونعمل في الهيئة على الاستفادة من تكامل البيانات والأنظمة الحكومية لتقديم خدمات أسرع وأسهل، تختصر الإجراءات وتوفر وقت المتعاملين، وتواكب احتياجاتهم في مختلف مراحل حياتهم».

باقة المستثمر الصناعي

واستعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «باقة المستثمر الصناعي»، التي طورتها الوزارة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الحكومي، لتقديم تجربة حكومية متكاملة تتيح للمستثمرين إنجاز خدماتهم عبر المساعد الحكومي الشخصي «ميره»، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز كفاءة الخدمات وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن الوزارة دمجت 15 خدمة للمستثمر الصناعي في مسار واحد، اختُصر معه زمن بعض المعاملات من 5 أيام إلى 5 دقائق، وباتت أخرى تُنجز فورياً. وانخفض عدد الخانات التي يعبئها المتعامل من 275 خانة إلى صفر، وتراجع زمن إعداد طلب الإعفاء من 15 دقيقة إلى دقيقة واحدة.

كما وفّرت الباقة نحو 14600 ساعة عمل سنوياً على الموظفين، ليتفرغوا لتطوير الخدمات ورفع الإنتاجية.

وقال: «المستثمر الصناعي يقيس وقته بالإنتاج، وواجبنا أن نمنحه هذا الوقت. لذلك جمعنا الخدمات التي يحتاجها لإدارة نشاطه في مسار واحد، من تجديد السجل الصناعي، إلى الإعفاء الجمركي، إلى شهادة القيمة المضافة. ومن خلال محادثة صوتية أو كتابية مع (ميره)، لا يحتاج المستثمر إلى معرفة اسم الخدمة أو خطوات إجراءاتها، يكفيه أن يحدد ما يريد إنجازه».

ويقوم «ميره» بالتعرف على المُعاملة، وتحدد الخدمات التي يحتاجها المستثمر أو المُصنِّع، وتقترحها عليه بشكل استباقي، وتستخرج البيانات، ويتم تدقيها والتأكد منها، ويتم إنجاز المعاملة ضمن تجربة مبسطة ومتكاملة بهدف بناء منظومة صناعية أكثر كفاءة، تتيح للمصنّعين التركيز على تطوير مصانعهم، وزيادة إنتاجهم، وتنمية أعمالهم، وتتيح الانتقال من فكرة تولد في الإمارات إلى مُنتجات تصل إلى العالم».

مسيرة متواصلة

ويشكل إطلاق الشكل الجديد للخدمات الحكومية امتداداً لمسيرة وطنية من التطوير والتحديث بدأت منذ قيام دولة الإمارات عام 1971، مع تأسيس المؤسسات الحكومية الاتحادية وبناء منظومة الخدمات الحكومية، وصولاً إلى تبنّي أحدث التقنيات والحلول الرقمية والذكية.

وشهدت هذه المسيرة محطات رئيسية، من أبرزها بدء التحول نحو الحكومة الإلكترونية في عام 2001، وإطلاق الحكومة الذكية في عام 2013، وإعلان استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في عام 2021، وصولاً إلى إعلان منظومة العمل الجديدة القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عام 2026.

ويؤسس الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات لمرحلة متقدمة في هذه المسيرة، تنتقل فيها الخدمات الحكومية من الرقمنة إلى الذكاء والاستباقية والتفاعل المباشر، بما يرسخ نموذجاً حكومياً يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويجعل الخدمات أكثر قرباً من الناس، وأكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية.

سموه:

نقلة نوعية سيتم إطلاقها ابتداءً من مارس 2027

تسهيل حياة الناس وتوفير الأوقات عليهم هدف لنا

منصور بن زايد:

نجاح العمل الحكومي يقاس بما يحدثه من فرق في حياة الناس

محمد القرقاوي:

«الشكل الجديد» يجسد رؤية محمد بن راشد للانتقال لحكومة تفهم احتياجات المتعاملين وتستبقها وتنجزها

التحول الجديد يتجاوز رقمنة الإجراءات إلى إعادة تصميم التجربة الحكومية بالكامل

«ميره» نموذج جديد للتفاعل بين الإنسان والحكومة.. يكفي أن يشرح المتعامل ما يحتاجه ليحصل عليه

خدمات نوعية لـ«ميره»

إتاحة الخدمات في مارس 2027 ضمن حزمة أولى على أن تتوسع تدريجياً

ينجز الخدمات على مدار الساعة، ويتيح الوصول إليها من أي مكان

يتفاعل مع المتعامل باللغة التي يفضلها، صوتياً أو كتابياً، لفهم احتياجاته وتحديد الخدمة المطلوبة

يساعد في استكمال الإجراءات ومراجعة البيانات وتأكيد الطلبات ودفع الرسوم

يجمع خدمات الجهات الحكومية في تجربة واحدة دون الحاجة إلى البحث بين القنوات المختلفة

يتعرف على احتياجات المتعامل ويقترح الخدمات المناسبة له، ويستخرج البيانات اللازمة لإنجاز معاملاته

يتيح تجديد جوازات السفر والهويات والإقامات، وإصدار وثائق المواليد

يتيح تجديد عقود العمل والتصاريح، وإنجاز خدمات المستثمر الصناعي ضمن مسار موحد

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