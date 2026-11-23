

يمثل اعتماد حكومة دولة الإمارات الشكل الجديد لخدماتها، القائم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق المساعد الحكومي الشخصي «ميرة»، تحولاً نوعياً في نموذج العمل الحكومي وآليات تقديم الخدمات، يتجاوز مجرد تطوير المنصات الرقمية إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمتعامل.

بدلاً من انتقال الإنسان بين التطبيقات والجهات الحكومية لإنجاز معاملاته، تتولى منظومة ذكية موحدة فهم احتياجاته والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ خدماته من خلال محادثة بسيطة بلغته الطبيعية.

وما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور نحو ألف مسؤول في الحكومة الاتحادية، يعكس توجهاً استراتيجياً نحو بناء تجربة حكومية متكاملة، يكون فيها المساعد الشخصي «ميرة» واجهة موحدة لجميع الخدمات الحكومية، متاحاً للمواطنين والمقيمين والزوار على هواتفهم، وقادراً على الاستجابة لاحتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان.

من المقرر إطلاق الخدمة اعتباراً من مارس 2027.

وتكمن أهمية هذه النقلة في أن المتعامل لن يكون مطالباً بمعرفة الجهة المسؤولة عن خدمته أو البحث عن التطبيق المناسب أو متابعة الإجراءات بين المؤسسات المختلفة، بل سيكون بإمكانه التعبير عن احتياجه مباشرة، لتتولى المنظومة الذكية فهم طلبه وتنفيذه والتنسيق مع الجهات المعنية.

فولي الأمر سيتمكن من الاستفسار عن المستوى الدراسي لابنه ومتابعة احتياجاته التعليمية، والمريض من متابعة مواعيده وفحوصه والتواصل مع طبيبه، والمستثمر من تجديد عقوده وإنجاز معاملاته، والمتقاعد من الاطلاع على معلومات راتبه التقاعدي، فيما يستطيع المواطن تجديد جواز سفره أو بطاقته.

هكذا تنتقل الخدمات من كونها إجراءات منفصلة تتطلب متابعة المتعامل إلى تجربة شخصية متكاملة ترافقه في مختلف مراحل حياته.

إعادة تعريف العلاقة

ويرى الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن أهمية هذه المبادرة تكمن في أنها تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والحكومة.

في السابق، كان على المتعامل معرفة الجهة المسؤولة عن الخدمة، والبحث عن التطبيق المناسب، وفهم الإجراءات وتقديم الوثائق ومتابعة المعاملة. أما اليوم، فإن «ميرة» تنقل هذه المسؤولية تدريجياً إلى الحكومة، بحيث لا يعود الإنسان مطالباً بمعرفة تفاصيل الاختصاصات والأنظمة الحكومية، بل يكفي أن يعبر عن احتياجه لتتولى المنظومة الذكية فهم طلبه وإنجاز معاملته.

ويضيف أن هذا التحول يمثل انتقالاً من حكومة تطلب من الإنسان التكيف مع إجراءاتها إلى حكومة تعيد تصميم خدماتها لتتكيف مع احتياجات الإنسان، مشيراً إلى أن اللافت في المبادرة أنها لا تقتصر على الإجابة عن الاستفسارات، بل تمتد إلى تنفيذ الخدمات فعلياً والتنسيق مع الجهات المعنية.

ويؤكد أن هذا التوجه يعكس تطوراً في طبيعة العمل المؤسسي، ولا سيما مع استهداف تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين إلى الذكاء الاصطناعي المساعد.

تقدم تجربة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نموذجاً عملياً على العائد المتوقع من هذا التحول، إذ أسهم دمج 15 خدمة في اختصار بعض المعاملات من خمسة أيام إلى خمس دقائق، وتوفير نحو 14,600 ساعة عمل سنوياً. وهو ما يؤكد أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تكمن في رقمنة الخدمات القائمة فحسب، بل في إعادة تصميم الإجراءات وإزالة التعقيدات وتسريع الإنجاز.

مستقبل الموظف

أما على صعيد دور الموظف الحكومي، فيرى المري أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري، بل تطوير دوره وطبيعة مسؤولياته. فالأنظمة الذكية ستتولى جانباً متزايداً من الأعمال الروتينية والمتكررة، بما يتيح للموظف التركيز على المهام التي تتطلب الخبرة والتقدير المهني والابتكار والتواصل الإنساني، وهو ما يستدعي الاستثمار في تأهيل الكفاءات الحكومية وتطوير مهاراتها لمواكبة المرحلة المقبلة.

وعلى المستويين الاقتصادي والمجتمعي، من شأن هذا التحول أن يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمار، ويرفع إنتاجية الأفراد والمنشآت، ويوفر الوقت والجهد، إلى جانب إتاحة فرص أوسع للتكامل بين الخدمات الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة.

جودة الحياة

وتتجاوز القيمة الأعمق للمبادرة حدود الكفاءة التشغيلية وسرعة إنجاز المعاملات، لتصل إلى فلسفة الحكومة في إسعاد الناس وتحسين جودة حياتهم. فنجاح الحكومة لا يقاس فقط بعدد الخدمات التي تقدمها، وإنما بقدرتها على جعل حياة الناس أكثر سهولة، وتخفيف أعباء الإجراءات عنهم، وإتاحة وقت أكبر لأسرهم وأعمالهم واهتماماتهم.

ويشير المري إلى أن نجاح «ميرة» ينبغي ألا يقاس فقط بعدد المعاملات التي تنجزها، بل بمقدار الوقت الذي توفره للمجتمع، ومدى سهولة التجربة، ومستوى الثقة بالخدمات، والأثر الذي تحققه على الإنتاجية وجودة الحياة.

ما يتطلب نجاحها ضمان خصوصية البيانات، ودقة تنفيذ المعاملات، وتوفير الرقابة البشرية وخيارات التواصل مع الموظفين عند الحاجة.

رؤية مستقبلية

وتعكس «ميرة» رؤية استراتيجية لمستقبل تكون فيه الحكومة أكثر قدرة على استباق احتياجات الإنسان، وأكثر تكاملاً في مؤسساتها، وأكثر كفاءة في توظيف مواردها وطاقاتها. إنها نقلة من مفهوم إنجاز المعاملات إلى صناعة تجربة حكومية شخصية، ومن اختصار الإجراءات إلى توفير الوقت والجهد، بما يمنح الإنسان مساحة أكبر للإنتاج والإبداع والاستمتاع بحياته.

وفي جوهر هذه الرؤية، لا تسعى الإمارات إلى بناء حكومة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل إلى توظيف هذه التقنيات لجعل حياة الناس أكثر راحة ومرونة واطمئناناً.

المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة المستقبلية ليس فقط سرعة إنجاز المعاملة، بل قدرتها على تخفيف الأعباء عن الإنسان، وتحويل كفاءة العمل الحكومي إلى قيمة ملموسة تنعكس على سعادة المجتمع وجودة حياته.