لم تعد جودة الخدمات الحكومية تقاس بعدد المعاملات المنجزة أو سرعة إصدار الوثائق فحسب، بل بقدرتها على اختصار رحلة المتعامل وتخفيف الأعباء اليومية عنه وتوفير وقته وجهده.

وفي هذا السياق، يمثل إطلاق المساعد الشخصي الحكومي الذكي «ميرة» نقلة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات في دولة الإمارات، من نموذج يبحث فيه المتعامل عن الجهة المختصة ويتنقل بين المنصات، إلى نموذج تصل فيه الحكومة إليه عبر واجهة موحدة تساعده على تحديد احتياجاته وإنجاز معاملاته.

ويرى مواطنون ومقيمون وخبراء أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز تسهيل الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة، لتشمل إعادة تصميم تجربة المتعامل وتعزيز تكامل الجهات الحكومية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين جودة الحياة وتحرير وقت الإنسان لممارسة أدوار أكثر إنتاجية.

وقالت العنود الحداد، مدير مكتب الاتصال الحكومي في المؤسسة الاتحادية للشباب، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المساعد الشخصي الحكومي «ميرة»، يمثل نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، وخطوة نحو بناء نموذج أكثر تكاملاً ومرونة، ينتقل بالخدمات من مجرد الاستجابة للاستفسارات إلى إنجاز المعاملات وتلبية الاحتياجات على مدار الساعة.

وأضافت أن أثر المبادرة يمتد إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، باعتبار الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للكوادر البشرية ومكملة لدورها، وليس بديلاً عنها. وأكدت أن بدء إطلاق «ميرة» في مارس 2027 يجسد رؤية الإمارات في تبسيط الإجراءات وتوفير وقت الناس، وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.

محطة مهمة

وفي القطاع الصحي، قال راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن إطلاق «ميرة» يشكل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، لما يتيحه من تجربة أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وأوضح أن أهمية المبادرة تظهر في تسهيل رحلة المتعامل، من خلال تمكينه من الوصول إلى الخدمات الصحية ومتابعة مواعيده وإنجاز معاملاته والتواصل مع الجهات المعنية عبر واجهة موحدة، بما يختصر الوقت والجهد.

أضاف أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها، ويفتح المجال أمام خدمات استباقية وشخصية، فيما يتيح للكوادر البشرية التركيز على الجوانب التخصصية والإنسانية في تقديم الرعاية.

تجربة متكاملة

من جانبه، قال الدكتور السيد بخيت، أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة زايد، إن اعتماد المساعد الحكومي «ميرة» يضع الإمارات في مقدمة الدول المتجهة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن أهمية التجربة تكمن في جمع الخدمات ضمن واجهة واحدة على هاتف المتعامل، بحيث يطلب الخدمة بلغته اليومية، ويتولى المساعد التنسيق مع الجهات المعنية وإنجاز المعاملة.

وأضاف أن هذا النموذج يجعل تنسيق الإجراءات مسؤولية الحكومة بدلاً من تحميل المتعامل عبء التنقل بين المؤسسات، لافتاً إلى أن أبرز عوائده يتمثل في الوقت الذي يوفره للأفراد، من خلال اختصار الخطوات والاستغناء عن بعض الزيارات، وتجنب إعادة إدخال البيانات في كل معاملة.

وأشار إلى أن الأثر سيمتد إلى العمل الحكومي أيضاً، عبر تخفيف الضغط على مراكز الخدمة، وإتاحة المجال أمام الموظفين للتعامل مع المعاملات المعقدة والحالات التي تحتاج إلى تقدير مهني. وأكد أن القيمة الحقيقية لـ«ميرة» ستظهر في قدرتها على اختصار المعاملات التي تتوزع بين جهات متعددة، وتحويلها إلى تجربة يمكن إنجازها من خلال طلب واحد.

ولفت إلى أن نجاح المبادرة، بعد بدء إطلاقها المعلن في مارس 2027، ينبغي أن يقاس بمقدار الوقت الذي توفره، وعدد الخطوات التي تختصرها، ونسبة المعاملات المنجزة من المحاولة الأولى.

تحول

وفي السياق ذاته، رأى الدكتور صالح الحموري، مستشار التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن «ميرة» تمثل تحولاً في طريقة تقديم الخدمات، إذ تنقل الحكومة من توفير المعلومات والخدمات الرقمية إلى تنفيذ المعاملات نيابة عن المتعامل، فبدلاً من البحث عن الجهة المختصة والتنقل بين التطبيقات وتعبئة النماذج، يكفي أن يعبر الشخص عن حاجته بلغته المعتادة، ليتولى المساعد التنسيق مع الجهات المعنية واستكمال الإجراءات.

وأوضح أن هذا التحول يعني تكامل المؤسسات لخدمة المتعامل بدلاً من تنقله بينها، وتجاوز رقمنة الإجراءات إلى إعادة تصميمها وإلغاء الخطوات غير الضرورية، وهو ما يندرج ضمن مفهوم الحكومة الوكيلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Agentic Government).

دور الإنسان

وأكد الحموري أن «ميرة» لن تحل محل الموظف، وإنما ستتولى كثيراً من المهام الروتينية والمتكررة، بما يتيح للكوادر البشرية التفرغ للأعمال التي تتطلب حكماً مهنياً وتقديراً إنسانياً، مثل القرارات المعقدة والحالات الاستثنائية والرقابة والحوكمة.

وأضاف أن التحدي الأكبر في هذا التحول مؤسسي وبشري قبل أن يكون تقنياً، إذ يتطلب تطوير أساليب العمل الحكومي وتأهيل الموظفين لأدوار جديدة، ينتقلون فيها من تنفيذ المعاملات إلى إدارة الأنظمة الذكية وتحسين تجربة المتعامل.

وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع نهج دبي الذي يجعل الإنسان محور العمل الحكومي، وتدعم جهود تصفير البيروقراطية والتحول نحو الحكومة الاستباقية، كما تسهل الربط بين الخدمات الاتحادية والمحلية وتختصر الوقت والتكاليف على الأفراد والمؤسسات.

وشدد على أن قياس أثرها ينبغي ألا يقتصر على عدد المعاملات، بل يشمل الساعات التي وفرتها من حياة الناس والإجراءات التي ألغتها ومستوى ثقة المتعاملين ورضاهم عنها.

القضاء على التشتت

من جانبه، قال الدكتور راشد سلطان الكيتوب، محامٍ ومستشار قانوني، إن وجود مساعد شخصي موحد للخدمات الحكومية يمثل خطوة مهمة لإنهاء التشتت بين التطبيقات والمنصات المختلفة، وإتاحة الوصول إلى الخدمات من نقطة اتصال واحدة، بدلاً من البحث عن الجهة المختصة ومعرفة متطلبات كل معاملة.

وأضاف أن أبرز ما يحققه هذا التحول هو توفير الوقت الذي يستهلكه التنقل بين المنصات والبحث عن المعلومات وإدخال البيانات، مؤكداً أن سهولة الحصول على الخدمة لا تقل أهمية عن سرعة إنجازها، خصوصاً بالنسبة إلى الموظفين وأصحاب الالتزامات العائلية.

وأوضح أن التفاعل مع مساعد ذكي بلغة بسيطة وطلب الخدمة بصورة مباشرة سيجعلان التعامل مع الجهات الحكومية أكثر سهولة، لا سيما إذا تمكنت المنظومة من فهم احتياجات المتعامل واستكمال الإجراءات دون الحاجة إلى تدخله في كل مرحلة. ولفت إلى أن أهمية «ميرة» تتجاوز توفير نافذة موحدة للاستفسارات، لتشمل تنفيذ المعاملات والتنسيق مع الجهات الحكومية وتزويد المتعامل بوثائقه الحكومية.