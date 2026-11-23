قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن إطلاق المساعد الشخصي الذكي «ميره»، يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الحكومي، واستشراف مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة، ترتكز فيه الخدمات على فهم احتياجات الأفراد وتطلعاتهم. وأكد أن هذه المبادرات تعكس التحول المتسارع نحو مستقبل تقوده المعرفة والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال الشابة للمشاركة في صناعة الحلول التكنولوجية وتطويرها، بما يعزز جاهزيتهم لمتغيرات المستقبل ومتطلباته.

وأضاف معاليه أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية، بما فيها التعليم والصحة والخدمات الحكومية، لما يوفره من إمكانات لتطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة حياة الأفراد.

وأشار إلى أن الاستثمار في هذه التقنيات يجب أن يتوازى مع الاستثمار في الإنسان، ولا سيما الشباب، من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية والمعارف المستقبلية، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والتعامل مع التقنيات المتقدمة وتوظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.