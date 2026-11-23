وخلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات، وإطلاق المساعد الحكومي الشخصي «ميره»، استعرض عدد من الوزراء الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، للإضاءة على طريقة تفاعل المتعامل مع «ميره» لإنجاز معاملاته من خلال محادثة بسيطة.
ومن خلال محادثة مرئية طبيعية، تستمع «ميره» إلى شكوى المريض، وتطرح أسئلة تتكيف مع إجاباته، للمساعدة في جمع المعلومات ذات الصلة وتوجيهه إلى الخدمة الأنسب. كما تُعد ملخصاً طبياً منظماً، يتضمن المعلومات التي شاركها المريض وتقييماً أولياً مقترحاً، ليكون متاحاً للطبيب قبل بدء الاستشارة، بما يدعم كفاءة الزيارة مع بقاء القرار والتقييم الطبي النهائي للطبيب المختص.
ولا تقتصر التجربة على مرحلة ما قبل الاستشارة، إذ ستتيح «ميره» للمتعامل حجز موعده من خلال المحادثة ذاتها، بدءاً من تحديد التخصص المناسب والمركز الصحي المفضل، مروراً باستعراض المواعيد المتاحة وتأكيد الحجز، وصولاً إلى تعديل الموعد أو إلغائه.
وطُورت «ميره» بمشاركة أطباء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخضعت لتقييم سريري على مدى عام كامل. ومن المخطط توسيع نطاق خدماتها تدريجياً ليشمل فحوصات ما قبل الزواج، وفحوصات اللياقة الصحية للتوظيف والالتحاق بالجامعات، وتجديد أدوية الأمراض المزمنة، بما يعزز دورها كواجهة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، ويسهم في توجيه المواعيد والاستشارات إلى المرضى الأكثر حاجة إليها.
وقال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: «مع ميره، تبدأ رحلة الرعاية بمحادثة قبل لقاء الطبيب. فالتقنية تختصر الإجراءات، وتساعد المريض على الوصول إلى الخدمة المناسبة، وتمنح الطبيب صورة أوضح قبل بدء الاستشارة، مع بقاء القرار الطبي بيد الطبيب.
كما سيتمكن المتعامل من تحديد التخصص المناسب والمركز الصحي، واستعراض المواعيد المتاحة وتأكيد الحجز أو تعديله أو إلغائه من خلال المحادثة نفسها. ويخفف هذا النموذج الجهد على المريض في ترتيب موعده، ويساعده على بدء الاستشارة وقد اطّلع الطبيب على المعلومات التي شاركها مسبقاً.
وهذا هو جوهر توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحة: تجربة أبسط للمريض، ووقت أكبر للرعاية التي تهمه».
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «يساعد النموذج الجديد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الطلبة وأولياء أمورهم على اتخاذ قرار دراسي أكثر وضوحاً. فمن خلال محادثة مع «ميره»، يستطيع الطالب استكشاف الجامعات والتخصصات، والتعرف على شروط القبول، ومقارنة الخيارات المتاحة قبل استكمال إجراءات التسجيل، ومتابعة طلب الالتحاق.
ويجمع النموذج المعلومات والخطوات التي يحتاجها الطالب في مرحلة مهمة من مسيرته التعليمية، فيسهّل عليه الانتقال من اختيار التخصص إلى التقديم ومتابعة طلبه».
وأوضحت أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال سياساتها التربوية وخدماتها التعليمية، بما يمكّن الأسرة من متابعة رحلة أبنائها التعليمية والاستجابة لاحتياجاتهم في الوقت المناسب.
وقالت معاليها: «تقرّب «ميره» الخدمات المدرسية من الأسرة، وتتيح لأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأداء أبنائهم وتطورهم الأكاديمي والسلوكي بطريقة أسرع وأكثر دقة وتكاملاً، بما يمكّنهم من متابعة أبنائهم طوال العام الدراسي، واتخاذ القرارات المناسبة لدعمهم في رحلتهم التعليمية، ويعزز الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة».
ويأتي هذا التوجه ضمن منظومة العمل الحكومي الجديدة التي تستهدف تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات في حكومة دولة الإمارات خلال عامين، من خلال تبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم جاهزيته للمستقبل.