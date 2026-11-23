أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرتها في تطوير العمل الحكومي وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في كفاءة واستباقية الخدمات الحكومية.

وخلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات، وإطلاق المساعد الحكومي الشخصي «ميره»، استعرض عدد من الوزراء الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، للإضاءة على طريقة تفاعل المتعامل مع «ميره» لإنجاز معاملاته من خلال محادثة بسيطة.

واستعرض معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تجربة المساعد الحكومي الشخصي «ميره» في تقديم نموذج جديد للرعاية الصحية الرقمية، يبدأ بمحادثة مع المريض قبل مقابلة الطبيب، ويسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة الصحية المناسبة واختصار الوقت والجهد.

وتبدأ التجربة من خدمة الرعاية العاجلة الافتراضية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث تتمكن «ميره» من الاستفادة من المعلومات المتاحة في ملفه الطبي وتاريخه الصحي لتجنب تكرار الأسئلة والمعلومات المسجلة مسبقاً، والانتقال مباشرة إلى فهم الأعراض والحالة الحالية.

ومن خلال محادثة مرئية طبيعية، تستمع «ميره» إلى شكوى المريض، وتطرح أسئلة تتكيف مع إجاباته، للمساعدة في جمع المعلومات ذات الصلة وتوجيهه إلى الخدمة الأنسب. كما تُعد ملخصاً طبياً منظماً، يتضمن المعلومات التي شاركها المريض وتقييماً أولياً مقترحاً، ليكون متاحاً للطبيب قبل بدء الاستشارة، بما يدعم كفاءة الزيارة مع بقاء القرار والتقييم الطبي النهائي للطبيب المختص.

ولا تقتصر التجربة على مرحلة ما قبل الاستشارة، إذ ستتيح «ميره» للمتعامل حجز موعده من خلال المحادثة ذاتها، بدءاً من تحديد التخصص المناسب والمركز الصحي المفضل، مروراً باستعراض المواعيد المتاحة وتأكيد الحجز، وصولاً إلى تعديل الموعد أو إلغائه.

وطُورت «ميره» بمشاركة أطباء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخضعت لتقييم سريري على مدى عام كامل. ومن المخطط توسيع نطاق خدماتها تدريجياً ليشمل فحوصات ما قبل الزواج، وفحوصات اللياقة الصحية للتوظيف والالتحاق بالجامعات، وتجديد أدوية الأمراض المزمنة، بما يعزز دورها كواجهة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، ويسهم في توجيه المواعيد والاستشارات إلى المرضى الأكثر حاجة إليها.

وقال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: «مع ميره، تبدأ رحلة الرعاية بمحادثة قبل لقاء الطبيب. فالتقنية تختصر الإجراءات، وتساعد المريض على الوصول إلى الخدمة المناسبة، وتمنح الطبيب صورة أوضح قبل بدء الاستشارة، مع بقاء القرار الطبي بيد الطبيب.

كما سيتمكن المتعامل من تحديد التخصص المناسب والمركز الصحي، واستعراض المواعيد المتاحة وتأكيد الحجز أو تعديله أو إلغائه من خلال المحادثة نفسها. ويخفف هذا النموذج الجهد على المريض في ترتيب موعده، ويساعده على بدء الاستشارة وقد اطّلع الطبيب على المعلومات التي شاركها مسبقاً.

وهذا هو جوهر توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحة: تجربة أبسط للمريض، ووقت أكبر للرعاية التي تهمه».

واستعرض معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، نموذجاً جديداً لخدمة تجديد عقود العمل، يتيح لأصحاب المنشآت إنجاز معاملاتهم من خلال محادثة مباشرة مع «ميره»، بدءاً من تحديد التصاريح المؤهلة للتجديد واستعراض بياناتها، مع إمكانية تعديلها بحسب رغبة صاحب العمل، وتجديد عدة تصاريح دفعة واحدة، وصولاً إلى دفع الرسوم واستلام التصاريح المجددة.

وقال معاليه: «يعكس النموذج الجديد توجه الوزارة نحو التحول إلى خدمات حكومية ذكية واستباقية، تنتقل فيها تجربة المتعامل من إدارة المعاملات والإجراءات بشكل منفصل إلى إنجاز احتياجاته من خلال تجربة متكاملة ومبسطة، وتسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على المنشآت، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويدعم تنافسية سوق العمل في الدولة، ويتيح لأصحاب الأعمال توجيه مزيد من وقتهم ومواردهم نحو تطوير أعمالهم ونموها».

كما استعرض معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، نموذجاً جديداً لخدمة التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، يتيح للطلاب استكشاف الجامعات والتخصصات المتاحة، والتعرف على شروط القبول، والمقارنة بين الخيارات التعليمية، واستكمال إجراءات التسجيل، ومتابعة حالة طلب الالتحاق من خلال محادثة تفاعلية مع المساعد الحكومي الشخصي «ميره»، بما يسهل رحلة الطالب ويمكنه من اختيار التخصص والالتحاق بالجامعة، وبما يتواءم مع قدراته وميوله والفرص والمهارات التي يحتاجها سوق العمل مستقبلاً.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «يساعد النموذج الجديد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الطلبة وأولياء أمورهم على اتخاذ قرار دراسي أكثر وضوحاً. فمن خلال محادثة مع «ميره»، يستطيع الطالب استكشاف الجامعات والتخصصات، والتعرف على شروط القبول، ومقارنة الخيارات المتاحة قبل استكمال إجراءات التسجيل، ومتابعة طلب الالتحاق.

ويجمع النموذج المعلومات والخطوات التي يحتاجها الطالب في مرحلة مهمة من مسيرته التعليمية، فيسهّل عليه الانتقال من اختيار التخصص إلى التقديم ومتابعة طلبه».

واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، الخدمات التعليمية التي يقدمها «ميره»، بما يتيح لأولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية متابعة الأداء الدراسي لأبنائهم، والاطلاع على درجاتهم ومواعيد امتحاناتهم وسلوكهم المدرسي، إلى جانب تلقي التنبيهات، وذلك من خلال محادثة بسيطة تجمع المعلومات المرتبطة برحلة أبنائهم التعليمية في مكان واحد.

وأكدت معاليها أن المدرسة والمعلم والأسرة يشكلون ركائز أساسية لتحقيق تطلعات دولة الإمارات في تطوير منظومتها التعليمية، من خلال تكامل الأدوار فيما بينهم، لافتةً إلى أن إشراك أولياء الأمور في متابعة التطور المعرفي والأكاديمي والسلوكي للطلبة يعزز دورهم كشركاء فاعلين في دعم تعلم أبنائهم.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال سياساتها التربوية وخدماتها التعليمية، بما يمكّن الأسرة من متابعة رحلة أبنائها التعليمية والاستجابة لاحتياجاتهم في الوقت المناسب.

وقالت معاليها: «تقرّب «ميره» الخدمات المدرسية من الأسرة، وتتيح لأولياء الأمور الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأداء أبنائهم وتطورهم الأكاديمي والسلوكي بطريقة أسرع وأكثر دقة وتكاملاً، بما يمكّنهم من متابعة أبنائهم طوال العام الدراسي، واتخاذ القرارات المناسبة لدعمهم في رحلتهم التعليمية، ويعزز الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة».

ويرتكز الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات على إعادة تصميم الخدمات الحكومية حول احتياجات الأفراد والمجتمع، والانتقال من تقديم الخدمات عبر قنوات وإجراءات متعددة إلى تجربة حكومية مترابطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد.

ويأتي هذا التوجه ضمن منظومة العمل الحكومي الجديدة التي تستهدف تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات في حكومة دولة الإمارات خلال عامين، من خلال تبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم جاهزيته للمستقبل.