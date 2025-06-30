محمد بن راشد لأوائل الثانوية: مستقبل مشرق ينتظركم في دولة مجيدة يهندس مستقبلها محمد بن زايد

محمد بن راشد:

الإمارات تحب أبناءها وتسعد بهم ورئيس الدولة يوفر أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال

موزة ومهند ومهرة وعبد الله وحبيبة وروضة وعبد الله وحميد يستحقون أن نذكر أسماءهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال تهنئته أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2024 - 2025، أمس، أن مستقبلاً مشرقاً ينتظرهم، في دولة مجيدة تحب أبناءها وتسعد بهم.. دولة يهندس مستقبلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون أفضل بيئة لهم ولمن يأتي خلفهم من الأجيال القادمة.

وقال سموه: «نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة.. موزة ومهند ومهرة وعبد الله وحبيبة وروضة وعبد الله وحميد... يستحقون أن نذكر أسماءهم.. لأننا نفخر بهم.. ونبارك لأهلهم.. ونبارك ونفخر بجميع خريجي الثانوية العامة في دولة الإمارات... ونبارك لأسرهم ولآبائهم وأمهاتهم.. ونقول لهم.. مستقبل مشرق بإذن الله ينتظركم.. في دولة مجيدة.. تحب أبناءها.. وتسعد بهم.. دولة يهندس مستقبلها محمد بن زايد آل نهيان، لتكون أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال القادمة..».

وأضاف سموه: «وشكرنا لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم.. ونخص الشيخ عبد الله بن زايد، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد في مجلس التعليم.. وجميع المعلمين والإداريين والتربويين.. وتمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة».

وأعلن سموه عن قائمة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الدولة، ففي التعليم الحكومي، جاءت الطالبة موزة سيف عبد الله محمد المحرزي ضمن (مسار النخبة)، من مدرسة الظهرة في إمارة دبي، والطالب مهند هاني نبوي محمد ضمن (المسار المتقدم)، من مدرسة الفلاح – بنين من إمارة أبوظبي، والطالبة مهرة عبد الله محمد الحمر آل علي (المسار العام)، من مدرسة الظيت – الحلقة الثالثة بنات في رأس الخيمة، ضمن المركز الأول.

سموه:

شكرنا للعاملين في الميدان ونخص بالذكر عبد الله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد والمعلمين والإداريين والتربويين

تمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة

المسار المتقدم

وفي التعليـم الخاص، جاء كل من الطالب عبد الله سامر عمر حمادة ضمن (المسار المتقدم)، من مدرسة المنهل الدولية الخاصة في إمارة أبوظبي، والطالبة حبيبة ياسر قديح ضمن (المسار العام)، من مدرسة الشروق الخاصة في إمارة دبي، ضمن المركز الأول.

وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، جاء كل من الطالبة روضة يعقوب سالم أحمد المنصوري، ضمن مسار العلوم المتقدمة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية - العين، والطالب عبد الله سالم علي أرحمه الشامسي ضمن (المسار المتقدم)، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – عجمان، والطالب حميد عادل محمد عبد الله عبيد ضمن (المسار العام)، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – الشارقة، ضمن المركز الأول.

وأعرب سموه بهذه المناسبة، عن تقديره وشكره لكافة العاملين في الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات، الذين يصنعون من مدارسهم مستقبل طلبتهم، ويقودون بجهودهم مسيرة تربوية تراهن عليها دولة الإمارات، لتعزيز مكتسباتها في أجيالها القادمة، رواد نهضتها وتقدمها في المستقبل.

سارة الأميري: القيادة الرشيدة تسخّر الإمكانات للمسيرة التعليمية لتقدمها وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي

حرص ومثابرة

وبدورها، هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، الطلبة الأوائل، لحصولهم على نتائج متميزة، في واحدة من أهم مراحلهم التعليمية، مشيدةً بحرصهم ومثابرتهم وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى.

كما باركت معاليها لأولياء أمور الطلبة نتائج أبنائهم المشرفة، مشيدةً بحرصهم ومتابعتهم المستمرة لمسيرة أبنائهم، وتوفيرهم كافة متطلبات تميزهم وتقدمهم، متمنيةً لهم دوام التوفيق في مساراتهم التعليمية المستقبلية.

دعم واهتمام

وثمّنت معاليها دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمسيرة التعليمية الوطنية، وتسخير كافة الإمكانات لرفعتها وتقدمها، وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، إلى جانب متابعتها للخطط التطويرية في قطاع التعليم.

كما أشادت معاليها بكوادر الميدان التربوي، الذين يشكّلون حجر الأساس في مسيرة التعليم، مؤكدة أن تفوّق الطلبة هو ثمرة لجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل، وتفانيهم في أداء رسالتهم النبيلة، مؤكدةً أن المعلم شريك محوري في بناء المستقبل، وركيزة أساسية في تحقيق تطلعات الإمارات في ملف التعليم.