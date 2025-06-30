حميد عبيد: سأدرس تخصص الطيران.. وفرحة التخرج تستحق كل تعب وجهد

ما حققته ثمرة دعم أسرتي ومدرستي ويعكس جودة التعليم في الإمارات

أعرب الطالب حميد عادل محمد عبدالله عبيد، الأول في الشارقة من المسار العام على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته الكبيرة بتخرجه، مشيراً إلى أن فرحة الإنجاز تستحق كل ما بذله من جهد وتعب طوال مسيرته الدراسية، ووجّه رسالة لخريجي السنوات القادمة، لافتاً إلى أهمية الإصرار والاستمرار في السعي لأن لحظة التخرج تعوّض كل التحديات.

فخر

وأشار إلى أن شعوره بالفخر تضاعف عندما قرأ تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معتبراً تلك اللحظة من أجمل المحطات التي مر بها، ولفت إلى أن ما حققه كان ثمرة دعم أسرته وقيادة الدولة ووقوف مدرسته ومعلميه إلى جانبه، ما يعكس جودة التعليم في دولة الإمارات، كما عبّر عن تطلعه لمواصلة دراسته في تخصص الطيران بكلية طيران الإمارات، لتحقيق حلمه بأن يصبح طياراً في المستقبل.