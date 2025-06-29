عبدالله حماده"أول المسار المتقدم": أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

أعرب الطالب عبدالله سامر عمر حماده، من مدرسة المنهل الدولية الخاصة، والحاصل على المركز الأول في المسار المتقدم في التعليم الخاص، عن بالغ سعادته بهذا التفوق الذي لطالما حلم به، وثابر واجتهد من أجل تحقيقه، ليرد جزءاً من الجميل الذي يطوق عنقه لوالديه وأسرته التي ينعم فيها بالرعاية والاهتمام والتشجيع.

وقال: يجب على كل طالب الجهد والاجتهاد والسعي إلى تحويل الصعوبات إلى قصص نجاح تعود بالنفع على مجتمعه ووطنه اللذان يستحقان منا أن نبذل من أجلهما الغالي والنفيس.

وأجمل الطالب عبدالله سامر عمر حماده، أسباب تفوقه أولاً في التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الدراسة أول بأول منذ بداية العام الدراسي، وعدم الاستسلام واليأس مهما واجه من صعوبات والتي يتم التغلب عليها بالعزيمة والإرادة والإصرار.

كما أعرب عن أمنيته في الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لدراسة إحدى التخصصات وبرامج البكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي.