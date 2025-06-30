المتفوقون: تهنئة محمد بن راشد وسام فخر على صدورنا

أكد الطلاب والطالبات المتفوقون في الثانوية العامة بكل مساراتها أن تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسام فخر على صدورهم، موضحين أنهم بتفوقهم يردون الجميل للقيادة الرشيدة وللوطن الذي احتضنهم واستثمر فيهم.

وأشاروا إلى أن تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زادتهم إصراراً على التفوق الدائم واختيار التخصص الذي من خلاله يحققون منجزات الوطن الغالي.

وأكد المتفوقون أنهم على قدر التحدي وسيكونون رواد نهضة دولتنا كما أطلق عليهم سموه.

كما أوضحوا أن الإنجاز الذي حققوه يأتي بفضل القيادة الحكيمة للدولة التي وفرت منظومة تعليمية متطورة وبيئة محفزة على الابتكار والتفوق.