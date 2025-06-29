الطالب ‎مهند هاني: أسرتي وأساتذتي المحرك والدافع نحو الامتياز

‎نال الطالب مهند هاني نبوي محمد، من مدرسة الفلاح في أبوظبي، المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة عن المسار المتقدم في التعليم الحكومي.

‎وقال في حديث لـ "البيان": أهدي تفوقي إلى قيادتنا الرشيدة وإلى أسرتي الكريمة الذين كانوا دافعاً لتفوقي وحافزاً بأن يكون اسمي من ضمن أوائل الدولة من خريجي الثانوية العامة دفعة 2025، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه يطمح في الالتحاق بكلية الطب البشري بإحدى الجامعات المحلية داخل الدولة، نظراً لشغفه الكبير بالمجال الطبي ورغبته في خدمة المجتمع، فضلاً عن كون دولة الإمارات تتميز بوجود نخبة من أفضل وأعرق الجامعات العالمية.

‎وأضاف: ما حققته في العام الدراسي الحالي من نجاح وتفوق جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولاً، ودعم وتشجيع المحيطين بي ودعوات أهلي وتحفيزهم لي ثانياً، كان الدافع نحو ما جنيت ثمره وحققت هذه النتيجة، مشيداً بحرص أفراد أسرته على توفير الأجواء المناسبة التي منحته الدافع نحو التميز.

وتابع: أهدي تفوقي إلى أسرتي وأهلي وألى أسرة مدرسة الفلاح الحكومية في أبوظبي، وأتوجه إليهم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى كل ما بذلوه من أجلي، وخاصة معلمي في الصف، الذين كانوا حريصين دائماً على التواصل معي وتشجيعي وتحفيزي على التفوق.