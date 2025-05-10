«البيان».. تحتفي بعيدها الـ 45

تحتفي «البيان»، اليوم، بعيدها الخامس والأربعين، لتضيء شمعة جديدة في مسيرتها الإعلامية الحافلة التي واكبت خلالها مسيرة التنمية الزاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة.

وعلى مدى العقود الماضية، رسّخت «البيان» مكانة رائدة في القطاع الإعلامي، وشكّلت نموذجاً للإعلام المسؤول، المرتكز بمخرجاته على المصداقية والموثوقية، وترسيخ الهوية الوطنية والولاء للوطن، والدفاع عن ثوابته وقيمه، وتعزيز الوعي لدى أبنائه.

كانت «البيان» ولا تزال صوتاً صادقاً ينقل هواجس المجتمع وقضاياه، بأمانة وموضوعية، يسهم في وضع الحلول والمقترحات، ليكون عوناً للمسؤول في ميدان العمل، ومساهماً في صناعة الإنجاز وتجاوز التحديات، وداعماً لأركان الوطن وثوابته.

لقد حرصت «البيان»، منذ انطلاقتها، على أن تكون نبض الوطن، وصوت المواطن، وهي اليوم تعاهد القيادة الرشيدة بأن تحافظ على ميثاقها مع الوطن، لتواصل دورها البنّاء في رحلته نحو المستقبل، وتكون مرآة تعبّر بصدق عن أبناء الإمارات، في تطلعاتهم وطموحاتهم، بروح إعلامية متجددة، وعزيمة وثابة، وتطوير مستمر، والتزام مهني كامل ينحاز للحق والحقيقة، لتظل «البيان» كما عهدتموها علامة فارقة في فضاء الإعلام محلياً وعربياً.