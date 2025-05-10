سيف السويدي: «البيان» منارة في تاريخ الصحافة

أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن صحيفة «البيان» شكّلت منارة مضيئة في تاريخ الصحافة الإماراتية، وأن سياستها الإعلامية المتميزة أسهمت في تشكيل وعي وثقافة ووجدان أجيال متعاقبة من أبناء الوطن، وعكست بكل مهنية إنجازات الدولة الحضارية.

وأشار إلى أن صحيفة «البيان» سطرت على مدار 45 عاماً من انطلاقتها، دوراً ريادياً استثنائياً، ورسخت حضورها على الخريطة الإعلامية، لما تتميز به من شمولية في التغطية، والتحقيقات، التي تتفرد بها على الدوام لتعبر عن دولة الإمارات في جميع القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وغيرها، ونجحت بجدارة واقتدار في أن تكون قريبة من كل قارئ.

وتمنى السويدي بمناسبة الذكرى الـ 45 على تأسيسها، للقائمين عليها مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتها الإعلامية، معرباً عن فخره بإنجازات الصحيفة وتاريخها العريق في مجال الإعلام الوطني الصادق.