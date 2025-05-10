عمر سلطان العلماء: «البيان» نموذج لإعلام هادف رافقمسيرة التنمية

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن صحيفة «البيان» تمثل نموذجاً للإعلام الوطني الهادف الذي رافق مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهم في تعزيز حضورها الإعلامي، والاحتفاء بإنجازاتها.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، إن «البيان» في ذكرى تأسيسها الـ45، تحتفي بعقود من التميز والأداء الاحترافي والمهنية العالية في نقل الصورة المشرقة لدولة الإمارات، وإيصال رسالتها، والمشاركة الفاعلة في ترسيخ أسس دولة الاتحاد، مهنئاً فريق عمل «البيان» ومؤسسة دبي للإعلام بهذه المناسبة، ومتمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاحات.