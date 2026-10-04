«رسالة إلى مجتمع دبي» من بناء المدينة إلى بناء الإنسان

ومن هنا تبدو الرسالة مختلفة في طبيعتها عن خطاب يتناول التنمية أو المستقبل أو الاقتصاد.
إنها أقرب إلى صياغة عقد اجتماعي وأخلاقي للحياة في مدينة شديدة التنوع، يتشاركها المواطن والمقيم والزائر، وتلتقي فيها ثقافات وجنسيات وتجارب مختلفة.
ويبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالته بخطاب مباشر «رسالة إلى أهل دبي.. والمقيمين على أرضها.. وزوارها.. ومحبيها»، ثم يحدد منذ البداية رؤيته للمدينة: «لقد صنعنا مدينة جميلة، ومجتمعاً منسجماً، وتجربة نموذجية للعالم». لكن العبارة الأهم تأتي بعدها: «كل من يعيش على أرضنا يشعر بأنه في وطنه.. دبي وطن للعالم، ووطن للبشر، ووطن للحياة».
وهنا تبدأ القراءة الأعمق للنص: كيف يمكن لمدينة تضم ملايين البشر من خلفيات شديدة الاختلاف أن تحافظ على قدرتها على التعايش؟ وما القواعد التي تجعل هذا التنوع مصدراً للحيوية بدلاً من أن يتحول إلى تناقض اجتماعي؟
بهذا المعنى تصبح استمرارية دبي، كما يصورها النص، مرتبطة بما هو أعمق من دورة اقتصادية أو مشروع عمراني. فالطرق يمكن توسيعها، والمطارات يمكن تطويرها، والمباني يمكن أن تصبح أعلى، لكن السؤال الذي تطرحه الرسالة هو: ما الذي يجعل المجتمع نفسه قابلاً للاستمرار؟ وهنا تأتي القواعد السبع محاولة للإجابة.
واللافت أن خمساً منها على الأقل تتعلق مباشرة بسلوك الفرد: تحمّل المسؤولية، احترام الآخرين، إتقان العمل، التواضع، والتفاؤل. أي أن الرسالة تنقل جزءاً من مسؤولية المدينة من المؤسسات إلى الأشخاص أنفسهم.
«الحياة مسؤولية.. والمسؤولية حياة»
ثم تصل الدائرة في النهاية إلى الحكومة ومسؤوليتها عن راحة الفرد وأمنه وحقوقه وسعادته. هذه البنية مهمة؛ لأنها لا تجعل المسؤولية عمودية من أعلى إلى أسفل، بل شبكة متبادلة. الدولة مسؤولة عن الإنسان، لكن الإنسان أيضاً مسؤول عما حوله. والموظف لا يستطيع أن يلقي مسؤولية تقصيره على المؤسسة، كما أن المؤسسة لا تستطيع مطالبة الأفراد بالمسؤولية بينما تتخلى عن واجباتها تجاههم.
ولهذا تأتي العبارة: «كلنا مسؤول.. مسؤولون إلى الأبد.. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». المدينة المتوازنة، وفق هذا التصور، لا تقوم فقط على القوانين والرقابة، وإنما على شعور داخلي لدى الفرد بأن أفعاله اليومية تؤثر في الآخرين.
وهنا يصبح مفهوم المسؤولية أوسع من الوظيفة. طريقة القيادة في الطريق مسؤولية، والكلمة مسؤولية، والعمل مسؤولية، والعائلة مسؤولية، والحفاظ على المدينة نفسها مسؤولية.
«الاحترام تقدير لقيمة الإنسان»
يقول النص إن أساس الحضارة وروحها وجوهرها احترام الإنسان: «نحترم دينه وقيمه وثقافته.. نحترم وقته ومشاعره وحياته». ثم يوسع الدائرة: «نحترم الجميع.. نحترم المرأة ونقدرها.. نحترم الكبير ونجلّه.. نحترم العامل ونقدره.. نحترم من يختلف معنا وننصفه». وتبرز هنا العبارة الأخيرة خصوصاً: احترام من يختلف معنا. فالاحترام في الرسالة ليس مكافأة تعطى لمن يشبهنا، وإنما قاعدة تنطبق أيضاً على المختلف.
وفي مجتمع يعيش فيه أشخاص جاؤوا من ثقافات شديدة التباين، تصبح هذه الفكرة ضرورة عملية وليست مجرد قيمة مثالية. لا يمكن إدارة الاختلاف اليومي بالتطابق؛ لأن التطابق غير موجود أصلاً. الممكن هو وجود قواعد مشتركة تحمي كرامة كل إنسان.
ولهذا يصل النص إلى خلاصة لافتة: «المدينة الفاضلة لا تقاس بالعمران والبنيان، بل باحترام كرامة الإنسان».
إنها من أهم عبارات الرسالة؛ لأنها تقلب معيار قياس المدن. المدينة التي تملك أطول المباني ليست بالضرورة الأفضل للحياة إذا غابت عنها كرامة الإنسان.
الإتقان «يومي» و«تراكمي» و«تفصيلي»
ثم يربط صورة دبي أمام العالم بما ينجزه كل شخص داخلها. المسافر، كما يقول النص، يرى إتقان موظفي المطار، وإتقان العمال في الطرقات، وإتقان المهندسين في المنشآت، وإتقان الشركات في الخدمات. بهذه الصورة تصبح سمعة المدينة نتيجة تراكم ملايين التفاصيل الصغيرة.
وهذه واحدة من الأفكار القوية في الرسالة: الجودة ليست مشروعاً كبيراً يحدث مرة واحدة يصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإتقان بأنه «يومي» و«تراكمي» و«تفصيلي».
ويشبهه بتراكم قطرات المطر التي تصنع نهراً، وفي المقابل يشير إلى أن الفوضى الصغيرة يمكن أن تتراكم أيضاً. المعنى هنا أن المدينة لا تنهار فجأة بسبب خطأ واحد، كما أنها لا تصل إلى الجودة بسبب إنجاز واحد. كلا المسارين تراكمي. موظف واحد يحسن معاملة شخص، عامل ينجز عمله بدقة، مؤسسة تفي بوعدها، وطبيب يحترم مريضه؛ كلها تفاصيل تبدو منفردة صغيرة، لكنها حين تتكرر تصبح ثقافة. ولهذا يقول النص إن دبي ليست شيئاً خارجياً عن الناس: «دبي هي ثقافة تسكن في كل واحد منا».
التواضع بوصفه حماية للنجاح
ويقدم النص التواضع في اتجاهات عدة: التواضع مع الناس، والتواضع أمام العلم، والتواضع أمام الحقيقة.
الأول يحفظ علاقة الإنسان بالآخرين. والثاني يمنعه من الاعتقاد بأنه وصل إلى نهاية المعرفة.
أما الثالث فيجعله قادراً على مراجعة نفسه. ويقول النص بوضوح: «نحن نعرف أننا لا نعرف الكثير، ونعلم بأننا نحتاج للتعلم المستمر». هذه الجملة تحمل تصوراً مختلفاً للنجاح؛ فالنجاح لا يعني انتهاء الحاجة إلى التعلم، بل ربما يزيدها.
كما يستعيد النص بدايات المدينة ليضع الإنجاز في سياقه: ما وصلت إليه دبي لا يلغي حقيقة أنها بدأت من إمكانات محدودة. وبذلك يعمل التواضع في الرسالة كنوع من الذاكرة الواقية من الغرور: تذكّر نقطة البداية حتى لا توهمك نقطة الوصول بأن الرحلة انتهت.
التفاؤل ليس انتظاراً.. بل عمل
ويتحدث النص عن رؤية الفرصة داخل التحدي، وعن الأزمات بوصفها اختباراً للإبداع، وعن الشباب وطاقاتهم، وعن الاستفادة من تجارب الآخرين. بل يذهب إلى وصف «المستحيل» بأنه وجهة نظر، لأن التجارب السابقة أثبتت أن كثيراً مما بدا مستحيلاً يمكن تجاوزه بالإصرار والإيمان والعمل. ومن هنا يصبح التفاؤل في الرسالة آلية اجتماعية للإنتاج، لا مجرد خطاب إيجابي.
الخير ليس صدقة عابرة
ثم يقدم أمثلة شديدة البساطة: الكلمة الطيبة خير، والابتسامة خير، وإماطة الأذى عن الطريق خير، وإرشاد التائه خير، وتشجيع الشباب خير.
بهذا يصبح الخير ممارسة يومية يستطيع الجميع القيام بها، وليس فعلاً مرتبطاً فقط بالأثرياء أو المؤسسات الخيرية. وهذه نقطة مهمة اجتماعياً؛ لأنها تجعل المشاركة الأخلاقية في المجتمع متاحة لكل شخص. لا يحتاج الإنسان إلى ثروة حتى يكون نافعاً للآخرين.
يمكن أن يبدأ من طريقة معاملته لمن حوله. وتصل الرسالة إلى عبارة ذات معنى واضح: «الحياة مليئة بالخير، والمجتمعات الفاقدة لمعاني الخير هي مجتمعات فاقدة لمعنى الحياة». فالخير هنا ليس إضافة تجميلية إلى المجتمع، وإنما عنصر من عناصر تماسكه.
«الوطن يستحق ولاءنا»
الحفاظ على المؤسسات ولاء، والقيام بالعمل بإخلاص ولاء، وحماية سمعة الوطن ومكانته ولاء، وتحمل المسؤولية تجاه مكتسباته جزء من الولاء. ثم يقدم النص صورة وجدانية للوطن: «الوطن قلب ينبض في صدورنا، وروح تسري في أجسادنا». لكن هذه الصورة العاطفية تتبعها مباشرة مسؤوليات عملية: التضحية للحفاظ على أمنه وأمانه ومؤسساته ومكتسباته. فتظل العلاقة بين الشعور والعمل قائمة. وعندما تنتهي القواعد السبع، يكشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفكرة التي تجمعها جميعاً في عبارة تكاد تكون خلاصة الرسالة: «حياة المجتمع لا تقوم على المبنى، بل على المعنى». هنا يعود النص إلى نقطة البداية.
بعد كل الحديث عن مدينة أصبحت مرادفاً للعمران والمشروعات الكبيرة، تعيد الرسالة ترتيب الأولويات: البناء المادي ممكن، بل يمكن أن يكون مذهلاً، لكن المعجزة الحقيقية – وفق تعبير النص – هي «بناء مجتمع قائم على المعاني والمبادئ والقيم العظيمة».
واللافت أن الرسالة الموجهة إلى «مجتمع دبي» لا تخاطب فئة واحدة منه. منذ البداية تشمل أهل دبي والمقيمين والزوار ومحبي المدينة. وهذا يتفق مع المنطق الداخلي للنص نفسه: إذا كانت دبي «وطناً للعالم» وفق عبارته، فإن المحافظة على تجربتها ليست مهمة مجموعة واحدة.
وربما لهذا السبب لا تبدو القواعد السبع قوانين إدارية بقدر ما تبدو قواعد للسلوك اليومي. لا يمكن إصدار قرار حكومي يفرض التواضع، ولا تشريع يصنع التفاؤل، ولا نظام رقابي يجعل الإنسان خيراً تلقائياً. هذه قيم لا تعمل إلا حين يتبناها الناس.
وهنا يكمن جوهر «رسالة إلى مجتمع دبي»: بعد مرحلة طويلة من بناء المكان، تضع الرسالة التحدي في بناء الإنسان القادر على المحافظة على معنى هذا المكان.
فالمدينة تستطيع أن تستمر في بناء الأعلى والأكبر والأسرع، لكن السؤال الذي تتركه الرسالة أمام قارئها أبسط وأعمق: أي مجتمع نريد أن يعيش داخل كل ذلك؟.. وجوابه هو القواعد السبع نفسها.
1- المسؤولية تمنع الفرد من الانفصال عن المجتمع
2- الاحترام يسمح للمختلفين بالعيش معاً
3- الإتقان يحول العمل اليومي إلى جودة جماعية
4- التواضع يحمي الإنجاز من الغرور والجمود
5- التفاؤل يحافظ على القدرة على التقدم
6- الخير يمنح العلاقات الإنسانية مضمونها
7- الولاء يربط كل ذلك بوطن ومجتمع ومؤسسات
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