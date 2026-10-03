من المبنى إلى المعنى.. 7 قواعد تعزز تنافسية دبي

تقدم رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مجتمع دبي في كتاب «الرسائل»، قراءة تتجاوز الجانب الاجتماعي للقيم التي تقوم عليها الحياة في الإمارة، لتطرح من منظور اقتصادي مجموعة من المرتكزات التي تدعم قدرة دبي على الحفاظ على تنافسيتها واستدامة نموذجها التنموي.

وحدد سموه في الرساله سبع قواعد للحياة في دبي، تضع الإنسان والسلوك وجودة الأداء في صميم تجربة المدينة، في وقت انتقلت فيه المنافسة بين المدن العالمية من سباق البنية التحتية والمشروعات الكبرى إلى منافسة أوسع تشمل جودة الحياة، وكفاءة الخدمات، واستقطاب المواهب، وثقة المستثمرين، وتجربة الزوار والشركات.

وتبدأ القواعد من «الحياة مسؤولية، والمسؤولية حياة»، وهي قاعدة تحمل دلالة اقتصادية واضحة في مدينة يعتمد جانب كبير من نشاطها على الخدمات والتجارة والسياحة والطيران واللوجستيات والأعمال الدولية. فالمسؤولية الفردية والمؤسسية تعني عملياً رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأخطاء والهدر، وتحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال.

أما قاعدة «الاحترام تقدير لقيمة الإنسان»، فتتصل بما يمكن وصفه باقتصاد الجاذبية. فدبي تستقطب شركات ومستثمرين ومواهب وزواراً من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تصبح جودة تجربة الإنسان، واحترام وقته وثقافته وحقوقه، جزءاً من البيئة التي تدعم قدرة المدينة على جذب هذه الفئات والاحتفاظ بها.

وتبرز قاعدة «الإتقان أجمل رسالة نقدمها للعالم» باعتبارها الأكثر ارتباطاً بمفهوم التنافسية الاقتصادية. فالميزة التي تقدمها دبي لا تقوم على البنية التحتية وحدها، وإنما على مستوى الأداء الذي تقدمه هذه البنية، سواء في المطارات والموانئ والفنادق أو في الخدمات الحكومية والشركات ومرافق الأعمال.

وفي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على تجربة العميل والزائر والمستثمر، تتحول جودة التنفيذ إلى قيمة اقتصادية. فالفندق لا ينافس بالغرفة فقط، والمطار لا ينافس بالمبنى فقط، والميناء لا ينافس بطاقة المناولة فقط، وإنما بمستوى التجربة والكفاءة والسرعة والموثوقية التي يقدمها.

وتحمل قاعدة «نرتفع بتواضعنا» بعداً آخر يتعلق باستدامة النجاح. فالتواضع، كما يطرحه سموه، يرتبط بالاعتراف بالحاجة إلى التعلم المستمر، وهو ما يعني اقتصادياً عدم التعامل مع الإنجازات القائمة باعتبارها نهاية الطريق، والاستمرار في تطوير المهارات والابتكار ورفع الإنتاجية.

وتأتي قاعدة «التفاؤل أسلوب حياتنا» لتؤكد أهمية النظرة المستقبلية في الاقتصاد. فالاستثمار وريادة الأعمال يرتبطان بالقدرة على رؤية الفرص قبل اكتمالها، وتحويل التحديات والأزمات إلى مساحات لإعادة التفكير والابتكار. والتفاؤل في الرسالة لا يأتي منفصلاً عن العمل، إذ يؤكد سموه أن المجتمع «لا يتوقف عن العمل، ولا يتوقف عن الأمل».

أما «الخير طريقنا وطريقتنا»، فتضيف بعداً اجتماعياً إلى النمو الاقتصادي. فالاقتصاد المستدام لا يقوم على مؤشرات النمو وحدها، وإنما يحتاج أيضاً إلى مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الثقة والتعاون والتماسك. ومن هذه الزاوية، فإن تشجيع الخير ومساعدة الآخرين ودعم الشباب يمثل جزءاً من بناء البيئة الاجتماعية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.

وتأتي القاعدة السابعة، «الوطن الذي يحتوينا يستحق ولاءنا»، لتربط التنمية بالحفاظ على المكتسبات والمؤسسات والسمعة والمكانة. وهذه العناصر تمثل في الاقتصاد الحديث أصولاً غير ملموسة لا تقل أهمية عن الأصول المادية، خصوصاً بالنسبة لمدينة عالمية تعتمد على سمعتها ومكانتها الدولية في جذب الاستثمارات والأعمال والسياحة.

ومن منظور اقتصادي، يمكن قراءة القواعد السبع باعتبارها تصوراً لما يمكن تسميته «رأس المال غير الملموس» لدبي. فالمطارات والموانئ والطرق والمناطق الحرة والمباني أصول مادية يمكن قياسها، لكن القدرة على تشغيلها بكفاءة، وجودة الخدمات المقدمة من خلالها، وثقة المتعاملين، وسمعة المدينة، وقدرتها على جذب المواهب والشركات، كلها عناصر غير ملموسة يصعب قياسها بالمعايير التقليدية، لكنها تؤثر بصورة مباشرة في القدرة التنافسية.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر مع انتقال المنافسة العالمية بين المدن إلى مرحلة جديدة، لم يعد فيها حجم المشروعات وحده كافياً لصناعة الميزة التنافسية. فالمدن تتنافس اليوم أيضاً على العقول ورأس المال والشركات والسياح والتكنولوجيا وجودة الحياة.

ومن هنا، فإن تأكيد الشيخ محمد بن راشد أن «حياة المجتمع لا تقوم على المبنى، بل على المعنى»، يمثل خلاصة اقتصادية للرسالة؛ فالمبنى يمكن تشييده، لكن القيمة الحقيقية تتشكل من الإنسان الذي يستخدمه، والمؤسسة التي تديره، والثقافة التي تحكم طريقة العمل داخله.

ولا تقدم القواعد السبع وصفاً لطريقة الحياة في دبي فحسب، بل تضع إطاراً أوسع لاستدامة تجربة المدينة: المسؤولية ترفع الكفاءة، والاحترام يعزز الجاذبية، والإتقان يدعم الجودة، والتواضع يحفز التعلم، والتفاؤل يشجع المبادرة، والخير يقوي التماسك الاجتماعي، والولاء يحافظ على المكتسبات والسمعة. وتنتقل الرسالة من مفهوم بناء مدينة ناجحة إلى بناء مجتمع قادر على الحفاظ على نجاحها وتطويره؛ وهي معادلة تجعل الإنسان والقيم وجودة الأداء جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية لدبي، وليس عناصر منفصلة عنها.