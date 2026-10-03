هالة بدري: القيم تصنع مجتمع دبي

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مجتمع دبي، تجسد منظومة من القيم التي رافقت مسيرة دبي وأسهمت في تشكيل هويتها ومكانتها، وجعلت منها نموذجاً ملهماً للعالم.

وقالت: «تحمل رسالة سموه معاني عميقة ترسم ملامح مجتمع دبي، حيث يُحترم الإنسان وتُصان كرامته، ويدرك كل فرد مسؤوليته، ويتقن عمله، ويواجه التحديات بالتفاؤل والثقة، ويجعل من الخير والعطاء نهجاً في حياته.

وهي قيم كانت ولا تزال حاضرة في قصة الإمارة، وتفاصيل نهضتها وروح مجتمعها، الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، وحوّل تنوعه إلى مصدر قوة وتكامل».

وأضافت: «تعلمنا رسالة سموه بأن بناء المدن لا يكتمل بالمشاريع والمنجزات وحدها، وإنما بما تتأسس عليه مجتمعاتها من مبادئ أصيلة.

ودبي التي صنعت تجربتها بالعمل والطموح والإيمان بالمستقبل، تواصل اليوم غرس هذه المعاني في نفوس الأجيال القادمة، ليظل الانتماء للوطن مسؤولية، والإتقان ثقافة، والخير والعطاء نهجاً».