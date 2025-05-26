القمة ترسخ مكانتها منصة استراتيجية لاستشراف وتشكيل مستقبل الإعلام

تنطلق اليوم، فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة في مركز دبي التجاري العالمي، مستهدفة ترسيخ مكانة دبي عاصمة إعلامية للعالم العربي، بفضل رؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتركز محاور قمة الإعلام العربي الطموحة واستجابتها لمتغيرات المشهد الإعلامي والسياسي عربياً ودولياً، على أن تكون القمة منبراً للتغيير والتأثير، وشريكاً استراتيجياً في صناعة التنمية العربية وتعزيز استدامتها، منصة استراتيجية لاستشراف وتشكيل مستقبل القطاع.

وتزخر الدورة الحالية للقمة بمشاركة قياسية وأجندة ثرية تتضمن 8000 مشارك، وأكثر من 175 جلسة، و300 متحدث، وعقد أكثر من 35 ورشة عمل تخصصية تقدمها شركات ومؤسسات ومنصات إعلامية عالمية، وحضور أكثر من 200 شخصية إعلامية من الوطن العربي.

وتستضيف القمة مجموعة من المفكرين والكُتّاب البارزين لتوقيع أحدث مؤلفاتهم التي لاقت صدى واسعاً في الأوساط الثقافية والفكرية على المستويين العربي والدولي، كما سيتم توقيع أكثر من 5 اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية.

وجسدت القمة منذ انطلاقها، الإعلام قوة ناعمة ذات تأثير عميق في تشكيل وعي المجتمعات، وتحفيزها نحو التقدم، ونبهت إلى أهمية استثمار الإعلام في خدمة مشاريع التنمية، ليس عبر التغطية الإخبارية فحسب، بل من خلال صناعة محتوى يرتقي بالذوق العام، ويعزز الانتماء، ويُسهم في بناء الإنسان المنتج والمثقف والواعي.

وترجمت فعاليات القمة رؤية القيادة الرشيدة ودعوتها لتجاوز الأطر التقليدية في العمل الإعلامي، والانتقال نحو إعلام رقمي متطور، قادر على مخاطبة الأجيال الجديدة بلغة العصر، وتقديم صورة مشرقة عن العالم العربي في المحافل الدولية، بما يعكس طموحات الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الريادة.

وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الإعلام على مستوى العالم، تستمر «قمة الإعلام العربي» بحضورها من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في استشراف المستقبل الإعلامي، عبر تسليط الضوء على التقنيات الناشئة، والتحولات في أنماط الاستهلاك الإعلامي، وأهمية تطوير أساليب السرد الإعلامي بما يلائم متطلبات الجمهور الجديد، حيث يشكل الحدث مناسبة سنوية لتجديد الالتزام بدور الإعلام كوسيلة للتنوير والتأثير الإيجابي، وليس فقط كأداة لنقل الأحداث.

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