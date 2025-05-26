مجلس دبي للإعلام يناقش مستقبل القطاع

يشارك مجلس دبي للإعلام في فعاليات قمة الإعلام العربي، التي تجمع نخبة من القيادات الإعلامية وصناع القرار والمفكرين من مختلف أنحاء المنطقة، وتأتي مشاركة المجلس ضمن جهوده لتكريس موقع دبي كمركز محوري لصناعة الإعلام الحديث، ووجهة أولى للمواهب والمؤسسات الإعلامية العالمية.

ويؤكد مجلس دبي للإعلام أن مشاركته في قمة الإعلام العربي ليس فقط تأكيداً على التزامه بتطوير المنظومة الإعلامية، بل هو أيضاً فرصة لبناء حوارات بناءة تسهم في استشراف مستقبل القطاع، وتعزز دور الإعلام كقوة ناعمة في قاطرة التنمية.

وينظم مجلس دبي للإعلام ضمن الأجندة الشاملة للقمة، مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التدريبية والحوارات المتنوعة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، والتي تجسد حرص الإمارة على أن تبقى في طليعة المشهد الإعلامي العربي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة عالمية للإعلام، ومركزاً للإبداع والتأثير.

وبهذا الحضور البارز والمشاركة الواسعة، يواصل المجلس أداء دوره المحوري في قيادة دفة الإعلام من دبي نحو آفاق جديدة، تجمع بين المضمون الهادف، والتقنيات المتطورة، والتأثير الإيجابي على المجتمعات. وتمثل القمة فرصة نموذجية للقاء القائمين على مختلف القطاعات الإعلامية الرئيسية لتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر حول التوجهات الجديدة للإعلام وسبل تأكيد فرص التميز فيها وإقامة جسور حوار بناءة تخدم في دعم أهداف المجلس لمستقبل قطاع الإعلام.

قاطرة التطوير

وتعتبر صناعة الفيلم والألعاب الإلكترونية في الإمارات والعالم العربي من المحاور المهمة التي ستركز عليها أجندة مجلس دبي للإعلام خلال القمة وعلى مدار أيامها الثلاثة.

حيث روعي في تصميم مسارات النقاش أن تكون شاملة ومواكبة لتوجهات المجلس لاسيما مع استحداث مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية والذي نعمل أن يكون بمثابة قاطرة التطوير لهذا القطاع المهم بشراكات نوعية مع المواهب المحلية ومؤسسات الإنتاج العالمية، وكذلك المطورين الرئيسيين حول العالم.

وتشمل مشاركة مجلس دبي للإعلام جدول أعمال مكثف يستضيف من خلاله نخبة من الخبراء والعناصر المؤثرة في صنع الإعلام العربي مع التركيز على قطاعاته المستقبلية، وبما ينسجم مع توجهات القمة في التركيز على آفاق تطوير الإعلام العربي واكتشاف السبل التي تمكنه من تحقيق أعلى مستويات التميز، في إطار رؤية تطويرية شاملة لقطاع الإعلام.

رواد الإعلام

وفي إطار مبادرة رواد إعلام دبي، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بهدف الاحتفاء برموز وقامات إعلامية وضعت اللبنات الأولى لقطاع الإعلام في دبي، وشاركت في صنع ملامح إعلام الإمارة خلال سنوات من العطاء النابع من الحرص على خدمة الوطن، يستضيف مجلس دبي للإعلام خلال قمة الإعلام العربي، عدداً من رواد إعلام دبي للحديث عن تجربتهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، وفي مقدمتهم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.

وتتطرق الجلسات التي سينظمها مجلس دبي للإعلام إلى طيف واسع من الموضوعات المرتبطة بمستقبل العمل الإعلامي من خلال التركيز على محاور حيوية ومن أبرزها مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية.

والذي يشهد نمواً سريعاً سواء على مستوى المنطقة أو العالم، وسبل الاستفادة من هذا النمو كرافد جديد من روافد الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن استكشاف آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق تقدم نوعي في تطوير هذا القطاع وتأكيد فرص ازدهاره.