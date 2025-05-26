مريم الملا : تعزيز الحوار الإعلامي البنّاء على مستوى العالم العربي

أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن تنظيم قمة الإعلام العربي هذا العام يأتي امتداداً للدور الحيوي الذي يقوم به النادي في تعزيز الحوار الإعلامي البنّاء على مستوى العالم العربي، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الإعلام العربي.

وقالت: «إنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي إقليمياً ودولياً، تأتي قمة الإعلام العربي كمنصة استراتيجية تجمع صنّاع القرار الإعلامي، والخبراء، والمفكرين، ورواد التكنولوجيا والإعلام الرقمي، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي يواجهها القطاع».

وتابعت: «نحن في نادي دبي للصحافة نحرص على أن تكون القمة مساحة حقيقية لتبادل الخبرات واستشراف المستقبل، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم الإعلام المهني الجاد والمسؤول».

الاستقرار المجتمعي

وأوضحت مديرة نادي دبي للصحافة، أن النسخة الحالية من القمة تتناول محاور محورية تتماشى مع متطلبات المرحلة، مثل دور الإعلام في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتحديات المصداقية في العصر الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الأخبار، باعتباره قضية مركزية تؤثر على أدوات العمل الإعلامي، وسلوك الجمهور، ومفاهيم المصداقية والمسؤولية الاجتماعية.

كما تشمل محاور القمة موضوعات عدة، كما سيتم تسليط الضوء على قصص وتجارب إعلامية ناجحة من مختلف أنحاء الوطن العربي، ونكرّم نماذج إعلامية أثّرت في الرأي العام بإيجابية ومهنية.

وأكدت أن القمة تمثل أيضاً فرصة لتعزيز الشراكات الإعلامية العربية وتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الإعلامية العالمية.

وقالت: «نؤمن في نادي دبي للصحافة بأهمية التعاون الإقليمي والدولي في صناعة إعلام قوي، مستقل، ومرتبط بجمهوره، ومن خلال هذه القمة، نفتح أبواب النقاش على مصراعيها، ونتيح الفرصة لجيل جديد من الإعلاميين العرب للتفاعل مع قادة الإعلام العالمي، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة المرحلة المقبلة».

وأشارت إلى أن نادي دبي للصحافة سيظل منصة حاضنة لكل ما من شأنه تطوير الإعلام العربي، ونحن على ثقة بأن هذه الدورة من القمة ستكون علامة فارقة، تعكس تطلعات المرحلة المقبلة، وتؤسس لمستقبل إعلامي أكثر تأثيراً وابتكاراً.

منصة تقدير

وأوضحت أن جائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، تعد الأبرز على مستوى العالم العربي، لما تمثله من منصة تقدير مرموقة تُسلط الضوء على الطاقات الإعلامية الخلّاقة والمبادرات المهنية المؤثرة، والتي تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، وقد بلغ العدد الإجمالي للمكرمين، منذ تأسيس الجائزة، 350 من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.