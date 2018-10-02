هذه الأطعمة تحارب زيادة الوزن خلال الشتاء

المصدر: د ب ا

يزداد الوزن في فصل الشتاء، وفي هذا الصدد تقدم خبيرة التغذية سوزي بريل قائمة لمن يريدون التخلص من بعض الكيلوغرامات التي اكتسبوها خلال هذا الفصل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن خبيرة التغذية سوزي أبرز الأطعمة التي تحافظ على الوزن خلال الشتاء:

الروبيان

يشتهر بمحتواه العالي من البروتين وبانخفاض سعراته الحرارية، ويعد خياراً شهياً عند مزجه بطعام خفيف آخر. لكنه بالمقابل يزيد الوزن ويصبح غنياً بالدهون إذا تم تناوله مقليا أو تم تقديمه مع صلصة بيضاء أو مرق توابل.

الليمون

يمكن إضافة الليمون إلى معظم الوجبات بنكهته الشهية فضلاً عن كونه مصدراً مهماً لفيتامين سي ويساعد في خفض المؤشر الجلايسيمي للوجبات التي تحتوي على كربوهيدرات، كما يمكن أن يكون للبعض من الطقوس الرائعة عندما يرافقه زجاجة مياه لبدء اليوم بإعادة الترطيب.

السبانخ

يتربع على عرش المغذيات فالأوراق الخضراء الداكنة للسبانخ يزخر محتواها الغني من العناصر الغذائية خاصة فيتامين سي وحمض الفوليك. وتنصح سوزي بطهي السبانخ بزيت الزيتون لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

الشاي الأخضر

رغم أن الشاي الأخضر ليس طعاماً فعلياً فهو مفيد للغاية لخسارة الوزن والصحة الداخلية. وقالت سوزي: "إذا كنت تبحث عن معزز لحرق الدهون، فإضافة بضعة أكواب من الشاي الأخضر إلى يومك هو أفضل وسيلة".