البطيخ.. ببذوره أنفع أم بدونها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد الخبراء بأن التخلص من بذور البطيخ يعني فقدان العناصر الغذائية المهمة والضرورية الموجودة فيه.

وأشار الخبراء إلى أن تلك بذور تعد مصدرا جيدا للعديد من المعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد، بالتالي لها قدرة على تعزيز المناعة بشكل مثالي وتساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم.

ولا يقتصر الأمر على تلك العناصر فحسب، بل تحتوي أيضا على الزنك وحمض الفوليك والكالسيوم.

وتحتوي تلك البذور أيضا على المنغنيز والنحاس والبوتاسيوم، وهذا ما يجعلها تمنحك عظاما أقوى وأمتن، إذ تساعد هذه المعادن في تحسين كثافة العظام، كما يمكن للمغذيات الدقيقة الموجودة فيها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.

ولهذا، أكد الخبراء أنه من أجل الحصول على أقصى استفادة، يجب عدم بصق بذور البطيخ أو إزالتها مسبقا، بل يجب تناولها ومضغها جيدا، ويمكن أيضا قلي تلك البذور في الزيت قليلا واستخدامها في السلطات أو العصائر، وفق ما نقلت عنهم "سبوتنيك".

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