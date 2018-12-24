«البيان» تودّع 2018 بملفات تحليلـية وتستشرف هوية 2019

المصدر: دبي - البيان

لمشاهدة ملف"البلاستك" في عبر الإمارات بصيغة الــ pdf اضغط هنا

لمشاهدة ملف "المتغيرات" في عالم واحد بصيغة الــ "PDF" ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا

لمشاهدة ملف "تجنيه الأطفال سلاح إيراني" في عالم واحد بصيغة الــ "PDF" ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا

تبدأ «البيان» اعتباراً من اليوم تقديم قراءات يومية تحليلية، تتناول حالة العالم مع قرب نهاية عام وبداية آخر، وتستعرض أهم القضايا التي شهدها العالم في 2018 وتداعياتها المتوقعة في العام الجديد.

كما خصصت «البيان» منصاتها الرقمية من أجل الإضاءة على أبرز الأحداث التي ترتبط بدولة الإمارات.

وتحمل مجموعة من الفيديوهات على «شوف البيان» شعار «الإمارات تلهم العالم» وتعكسه في محتوى منوع يظهر أبرز المشاريع والخطط والمشاركات والأدوار التي تميزت بها الإمارات. لتقدم فيديوهات«حصاد البيان» إحاطة مكتملة بأسلوب بصري شيق يبدأ عرضها من الأول من يناير المقبل.

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