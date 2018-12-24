العام الجديد عام الانتخابات والاختيارات بامتياز، ففيه يتم إجراء ما يزيد على عشرين جولة انتخابية، ما بين رئاسية وتشريعية وعامة، في العديد من البلدان. كما يتم فيه تنصيب رؤساء، وتنحي آخرين.

يبدأ اليوم الأول في العام مع تنصيب جايير بولسونارو رئيساً للبرازيل، ليصبح الرئيس الثامن والثلاثين في تاريخ البلاد. وفي الشهر نفسه يتم إجراء الانتخابات التشريعية في غينيا.

في شهر فبراير، وتحديداً في الثالث منه، تجرى انتخابات الرئاسة السلفادورية. وفي السادس عشر منه، سينتخب النيجيريون رئيساً وأعضاء جدداً للجمعية العامة. وفي الرابع والعشرين يقترع مواطنو مولدافيا في الانتخابات البرلمانية لاختيار مئة نائب يمثلونهم في البرلمان.

في مارس، في الثالث منه، تجرى الانتخابات البرلمانية في إستونيا. وفي التاسع منه، يختار مواطنو سلوفاكيا رئيساً جديداً.

وفي التاسع والعشرين من مارس تنتهي عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي رسمياً، وفقاً للمنصوص عليه في المادة رقم 50. وسينسحب إقليم ما وراء البحار جبل طارق من الاتحاد مع المملكة المتحدة.

وفي الحادي والثلاثين من مارس، تجرى انتخابات الرئاسة الأوكرانية، التي هي ثاني انتخابات رئاسية في البلاد بعد ثورة 2014.

وفي أبريل، في الرابع منه، يحل موعد اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «ناتو» في واشنطن العاصمة، في الذكرى السبعين على توقيع معاهدة شمال الأطلسي.

وفي العاشر منه، يقام استفتاء في «بليز» حول موضوع الخلاف الإقليمي على الأراضي مع غواتيمالا، حيث سيسأل الاستفتاء المقترعين عن موافقتهم من عدمها على تقديم غواتيمالا لادعاءاتها أمام محكمة العدل الدولية من أجل الوصول إلى تسوية نهائية بين البلدين.

وفي الرابع عشر منه، تجرى الانتخابات البرلمانية في فنلندا. وفي السابع عشر تقام الانتخابات العامة في إندونيسيا، وستكون الأولى التي سيختار فيها المقترعون المرشحين في جميع مستويات الحكومة من ممثلين تشريعيين وحكام ورئيس في الآن ذاته.

في العشرين من أبريل، من المزمع إجراء انتخابات الرئاسة في أفغانستان. أما الثلاثون من الشهر نفسه، فيشهد تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن سدة العرش الإمبراطوري ليكون أول إمبراطور ياباني يقوم بذلك في سابقة لم تشهدها البلاد منذ حوالي قرنين، ومن المتوقع أن يخلفه ابنه البكر ولي العهد الأمير ناروهيتو.

في مايو، في الثاني منه، تجرى الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة (إنجلترا وأيرلندا الشمالية). وفي الثاني عشر يقترع مواطنو ليتوانيا في انتخابات الرئاسة.

في الثالث عشر من مايو، تنظم الانتخابات العامة في الفلبين. وبين الثالث والعشرين والسادس والعشرين منه، تشهد القارة الأوروبية انتخابات البرلمان الأوروبي. وفي الرابع والعشرين، وبالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد، تجرى الانتخابات المحلية في جمهورية أيرلندا.

وفي السادس والعشرين منه، تجرى الانتخابات المحلية في ألمانيا، في كل من ولايات بادن - فورتمبيرغ وبراندنبورغ وراينلند بالاتينات وسارلاند وساكسونيا وساكسونيا أنهالت. وتجرى في اليوم نفسه الانتخابات الاتحادية البلجيكية، والانتخابات المحلية في إسبانيا.

في يوليو، تشهد اليابان انتخابات مجلس المستشارين لانتخاب 121 من أصل 242 عضواً في المجلس.

ظاهرة طبيعية

في نوفمبر، تقام الانتخابات المحلية في هونغ كونغ. أما السادس والعشرون من ديسمبر، فيشهد وقوع كسوف شمسي حلقيّ سيكون ظاهراً في جميع أنحاء منطقتي شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا.