بالأرقام.. طالع كم ينفق الألمان على شراء حلويات عيد الميلاد

المصدر: د ب أ

كشفت دراسة حديثة أن الألمان ينفقون ملايين اليورو على شراء الحلوى بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، أن في موسم الكريسماس عام 2018 أنفق الألمان على هذه الحلوى في متاجر المواد الغذائية أكثر من 621 مليون يورو، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بعام 2017.

وعزت الدراسة هذا الارتفاع ليس إلى تزايد الرغبة في تناول الحلوى، بل إلى ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت خبيرة منتجات الحلوى في نيلسن، مونيكا زيجر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم اليوم: "نلحظ أن المستهلكين يضطرون لإنفاق المزيد من الأموال على حلوى الكريسماس، وأن الأسعار ارتفعت على نحو ملحوظ"، موضحة أن هذا الارتفاع في الأسعار عوض بكثير عن تراجع حجم المبيعات.

وبحسب بيانات الدراسة، عرضت المتاجر في موسم الكريسماس العام الماضي نحو 44 ألف طن من حلوى الكريسماس، بتراجع قدره 3% مقارنة بعام 2017. وحلت في المرتبة الأولى قوالب الشكولاتة المشكلة على هيئة دمى، حيث اشترى المواطنون منها نحو 10 أطنان. وجاء في المرتبة الثانية بفارق كبير حلوى المرزيبان.