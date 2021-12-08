2.9 تريليون دولار استثمارات أجنبية إلى «الآسيان» 2020

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان «لماذا الآسيان؟» فرصاً استثمارية غنية تزخر بها دول جنوب شرق آسيا، حيث كشفت الدراسة عن معدلات نمو مستقرة لمعظم المؤشرات الاقتصادية مع نظرة مستقبلية إيجابية تبشر بانتعاش اقتصادي.

وبينت الدراسة أن دول الآسيان نجحت في استقطاب 2.9 تريليون دولار من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 بنمو 8.4% مقارنة مع 2019.

يأتي الكشف عن نتائج الدراسة استعداداً للدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020، وذلك تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود».

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها دول جنوب شرق آسيا، كما تعتبر الدراسة جزءاً من مبادرات غرفة دبي الهادفة إلى تقديم الدعم المعلوماتي للتجار والمستثمرين وأصحاب القرار الاقتصادي بما يصب في زيادة حجم النشاط التجاري والاستثماري بين دبي ودول الآسيان.

وتشير الدراسة، التي تستند إلى تقارير من صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إلى أن دول الآسيان تمتلك اقتصاديات قوية متينة نجحت في التغلب على تداعيات «كوفيد 19»، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.1 تريليونات دولار في عام 2020، ما يمثل 9.13% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الآسيوية.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة متوقعة بواقع 4.64% بحلول 2025، ما يؤكد غنى اقتصاديات دول الآسيان وقدرتها على لعب دور محوري في الخارطة الاقتصادية العالمية.

وبالنظر عن كثب، فإن جميع دول الآسيان العشر التي تمتد على مساحة 4.5 ملايين كيلومتر مربع نجحت في تحقيق نسب نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2020، ما يبرهن قدرة اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا على إحراز معدلات نمو مستقرة.

فرص متنوعة

وبالرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، نجحت دول الآسيان في استقطاب 2.9 تريليون دولار من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 بنمو 8.4% مقارنة مع 2019، ما يشكل 7% من الحجم الإجمالي لتدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم و34% في آسيا.

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