«تنتن بارتنرز» تفتتح مكتباً جديداً في دبي وتوسع عملياتها عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تنتن بارتنرز»، الشركة المتخصصة في البحث عن الكفاءات التنفيذية والتوظيف والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، عن توسعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد في دبي.

ويُعد الإعلان علامة فارقة في استراتيجية النمو العالمية للشركة ويعزز التزامها بربط المواهب الرائدة بالفرص الاستثنائية في واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. وقال لوك آرتشر الشريك المؤسس والمدير العام للشركة: «يمثل توسعنا الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط لحظة محورية في مسيرة نمو «تنتن بارتنرز» العالمية، نحن متحمسون ويشرفنا أن نكون جزءاً من رحلة التحول التي تشهدها المنطقة».

وقالت سلطت لارا تايلور الرئيسة الجديدة لشركة تنتن بارتنرز في الشرق الأوسط، الضوء على الأساس الاستراتيجي للتوسع: «لقد حددنا تآزراً قوياً بين سنغافورة والشرق الأوسط، وخاصةً بالنظر إلى المرحلة التحولية الحالية التي تمر بها المنطقة».

وقال جاستن كاسل الذي سيقود ممارسة الاستشارات الإدارية للشركة من دبي، ويحمل خبرة تزيد عن 15 عاماً في التوظيف الاستراتيجي لصناعة الاستشارات الإدارية في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ: «يتيح هذا التوسع لشركة تنتن بارتنرز تقديم خدمة توظيف استراتيجية عالمية شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشرق الأوسط الفريدة».

وأكّد أنَّ الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها دبي في التكنولوجيا والاستدامة وتنويع الاقتصاد توفر فرصاً غير مسبوقة عبر مختلف القطاعات، ونحن في موقع جيد لدعم هذا النمو من خلال ربط المواهب الرائدة بالشركات المبتكرة في المنطقة. وتتخصص «تنتن بارتنرز» في استقطاب المواهب النادرة على مستوى العالم، ويضم سجل الشركة أكثر من ألف عملية توظيف على مدار 8 سنوات. وبفضل مكاتبها الآن في سنغافورة وهونج كونج ودبي، فإن «تنتن بارتنرز» في موقع جيد لخدمة العملاء في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط.

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