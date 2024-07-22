شركة «بلاك روك» تؤسس حضورها في دبي للتوسع إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توسع شركة "بلاك روك" قسمها للأبحاث ليشمل الشرق الأوسط، كما تنقل أحد كبار خبرائها الاستراتيجيين إلى دبي في إطار سعيها إلى توطيد العلاقات مع العملاء في المنطقة.

أعلنت شركة بلاك روك عن تعيين بن باول في منصب كبير استراتيجيي الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لمعهد بلاك روك للاستثمار، في خطوة تضع الأسس لحضور المعهد المتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف التعاون والتنسيق مع العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

يجري معهد بلاك روك للاستثمار أبحاثه الخاصة لتقديم رؤى قيّمة حول أداء الأسواق والاقتصاد الكلي والاستدامة والمشهد الجيوسياسي وبناء المحافظ الاستثمارية، وذلك لمساعدة مديري المحافظ وعملاء بلاك روك على الإحاطة بتوجهات الأسواق المالية والتعامل معها بكفاءة. من شأن هذا الحضور المتخصص لمعهد بلاك روك للاستثمار في دولة الإمارات دعم منطقة الشرق الأوسط بأكملها، إلى جانب تعزيز حلول وخدمات بلاك روك للعملاء من خلال توفير رؤى وتحليلات عميقة مرتبطة بهذه المنطقة، والمساهمة في تطوير محتوى محلي خاص بها لخبراء بلاك روك حول العالم.

سينتقل باول، وهو خبير استراتيجي متمرس في معهد بلاك روك للاستثمار يمتلك خبرة طويلة تزيد على 23 عاماً في أسواق المال، إلى دولة الإمارات قادماً من سنغافورة لقيادة المبادرات الإقليمية للمعهد، وفي الوقت نفسه سيواصل الإشراف على أنشطة معهد بلاك روك للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن خلال هذه المهمة المزدوجة، سيدعم باول شركة بلاك روك في تقديم خدمة أفضل للعملاء في المنطقتين، من خلال الاستفادة من خبرته ومعارفه الواسعة لتقديم رؤى استثمارية شاملة خاصة بكل منطقة لأهم أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

وقال يزيد المبارك، مدير عام بلاك روك في الشرق الأوسط: «سيساهم تعيين بن باول في ترسيخ مكانة بلاك روك باعتبارها شركة إدارة الأصول الدولية الرائدة في المنطقة. ويعكس التزامنا طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط وتأسيس حضور معهد بلاك روك للاستثمار في المنطقة مدى حرصنا على بناء منصة إدارة أصول عالمية المستوى في الشرق الأوسط لاغتنام الفرص الاستثمارية الإقليمية الواعدة».

سيركز باول على بناء الرؤى والتحليلات الخاصة بالأسواق والبيئة الاقتصادية الشاملة في الشرق الأوسط وفئات الأصول المتعددة، بالإضافة إلى مساهمته في قيادة الفكر في المنطقة.

بدوره، قال باول: «تتميز منطقة الشرق الأوسط ببيئتها الاستثمارية الحيوية والديناميكية والغنية بالفرص، ولا سيما في ظل النمو السكاني لفئة الشباب، وتطور الأسواق المالية والصناديق الاستثمارية المبتكرة. ومن خلال مهامي الجديدة، التزم ببناء منصة عالمية لإدارة الاستثمارات لتوفير رؤى قيّمة خاصة بالمنطقة، بما يعزز التزام بلاك روك ونجاحها في الأسواق الإقليمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز