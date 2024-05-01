«بارينغز» لإدارة الأصول تتوسع عالمياً عبر دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت شركة «بارينغز العالمية»، والتي تدير أصولاً بقيمة 406 مليارات دولار، مكتبها الجديد في دبي، إذ ترى الشركة أن مكتب الشرق الأوسط موقعاً وتحديداً في دبي مناسب لتقديم خدمات أفضل لعملائها وللتوسع في المنطقة والعالم.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن المكتب الجديد للشركة في دبي يعد ضمن قرارها الاستراتيجي طويل الأجل لتلبية الطلب المتزايد وخدمة قاعدة عملائها في المنطقة بشكل أفضل. وقد عينت الشركة وليد زامل لقيادة التوزيع لمكتبها في دبي، حيث شغل سابقاً مناصب في «أموندي» و«بنك ستاندرد تشارترد».

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